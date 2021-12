L’iPhone 13 sera bientôt fabriqué en Inde alors que les essais de production débutent

by

by

Obtenir un iPhone 13 de nos jours est toujours un véritable défi, car l’appareil est quasiment introuvable, les délais d’attente pouvant parfois atteindre deux semaines. Ceci est dû à la pénurie de composants qui a touché presque tout le monde, Apple travaillant jour et nuit pour résoudre ce problème le plus rapidement possible.

Pendant ce temps, Foxconn, le partenaire d’Apple, se prépare à commencer la production de masse de l’iPhone 13 dans son usine de Chennai. En effet, Apple devrait bientôt commencer à fabriquer l’iPhone 13 en Inde. L’iPhone 2021 serait entré en production d’essai dans le pays et la version « Made in India » sera très probablement disponible à la vente en février 2022.

Un rapport de l’Economic Times suggère qu’Apple commencera également à exporter l’iPhone 13 fabriqué en Inde vers d’autres marchés en février prochain. Pour cela, la société a pu s’approvisionner en semi-conducteurs, qui sont rares à l’heure actuelle dans le monde. La production indienne de Foxconn va aider Apple à aligner sa production d’iPhone 13 sur la demande mondiale.

La fabrication de l’iPhone 13 en Inde devrait également améliorer l’approvisionnement du smartphone sur les marchés mondiaux. Il a été révélé que les modèles indiens représentent environ 20 à 30 % de ce qui est exporté.

Avec cela, l’iPhone 13 rejoindra fils l’iPhone 12, l’iPhone 11, et même l’iPhone XR qui sont déjà produits en Inde. Alors que les iPhone 12 et 11 sont fabriqués dans l’usine Foxconn de Bengaluru, l’iPhone XR est produit dans l’usine Wistron de Chennai. Même le premier iPhone SE, l’iPhone 7 et l’iPhone 6 s ont également été fabriqués en Inde, quelques mois après le lancement officiel de ces smartphones. L’iPhone SE 2020 est également assemblé en Inde. En fait, il a été révélé que 70 % des iPhone vendus en Inde sont fabriqués en Inde.

Augmenter les ventes mondiales

Cela peut non seulement aider Apple à augmenter ses ventes mondiales, mais pourrait même augmenter ses ventes en Inde. Comme le note Navkendar Singh, directeur de recherche d’IDC, avec cela, « la production locale de l’iPhone 13 en Inde pourrait atténuer un peu les faibles approvisionnements dans le pays ».

Puisque Apple est connu pour produire des iPhone « Made in India » quelques mois après leur lancement, cette information semble légitime et nous pourrions voir l’appareil assemblé en Inde en vente.

Une année 2022 très chargée

En attendant, Apple se prépare également à une année 2022 très chargée, puisque la société devrait lancer un nouveau modèle d’iPhone SE au printemps, suivi de la gamme d’iPhone 14 à l’automne.

La génération iPhone 14 comprendra quatre modèles différents, bien que le facteur de forme mini ait été supprimé cette année. Apple présentera donc l’iPhone de 6,1 pouces aux côtés d’un tout nouvel iPhone Max de 6,7 pouces, tandis que la gamme Pro comprendra les deux mêmes versions que la génération actuelle.