Apple pourrait faire passer la fameuse encoche sur l’iPad Pro en 2022

L’année est sur le point de se terminer, et les rumeurs sur les appareils qu’Apple lancera l’année prochaine ont commencé à faire surface. Hier, nous avons appris qu’Apple cherche à ajouter un capteur photo de 48 mégapixels à l’iPhone 14 et que la société cherche à lancer l’iPhone SE 3 avec 5G l’année prochaine. Aujourd’hui, un rapport sur l’iPad Pro 2022 a fait surface.

Lorsque Apple a introduit l’encoche pour la première fois avec l’iPhone X, l’industrie se dirigeait vers un ratio écran/châssis plus élevé. Aujourd’hui, les iPhone ont toujours le design de l’encoche, et Apple a également apporté l’encoche au nouveau MacBook Pro – sans apporter sa technologie Face ID. Maintenant, il semble que la société veuille en faire une déclaration marketing en introduisant l’encoche dans toute sa gamme de produits. Le prochain appareil qui devrait arriver avec une encoche est l’iPad Pro.

Selon les nouveaux rendus partagés par le site chinois MyDrivers, l’iPad Pro 2022 pourrait arriver équipé d’une encoche. Par conséquent, nous pourrions nous attendre à des bords plus minces sur tous les côtés, sauf sur le dessus, qui est pressenti pour loger une encoche avec les capteurs Face ID et la caméra frontale. Si vous regardez les rendus, l’encoche semble plus fine que celle que l’on trouve sur la série d’iPhone 13, ainsi que sur la gamme de MacBook Pro avec les puces M1 Pro et M1 Max.

Selon le rapport, l’iPad Pro 2022 est susceptible de se décliner en modèles de 11 pouces et de 12,9 pouces. Ceux-ci pourraient être équipés d’écrans OLED LTPO avec une technologie OLED à double couche. Le rapport affirme également que l’entreprise travaille sur l’utilisation d’un alliage de titane pour les modèles d’iPad Pro afin d’améliorer la durabilité et la résistance aux rayures.

En plus de la nouvelle technologie d’écran et des bords plus fins avec le design de l’encoche, l’iPad Pro 2022 devrait également être livré avec la puce Apple M2 de nouvelle génération. Selon les rumeurs, les puces Apple Silicon de l’année prochaine seront basées sur la technologie de 3 nm.

Quelques problèmes à régler

Il convient de noter que, contrairement aux ordinateurs portables et aux smartphones, les utilisateurs posent leurs paumes et/ou leurs pouces sur les bords latéraux des tablettes. Par conséquent, la réduction des bords latéraux pourrait ne pas être une bonne idée si le rejet de la paume de la main est faible sur le plan logiciel. Mais, on peut espérer qu’Apple aura réglé ce problème.

L’iPad Pro 2022 ne sera peut-être pas la première tablette dotée d’une encoche. La Galaxy Tab S8 Ultra serait également dotée d’une encoche sur son écran.