L’iPhone 15 sera doté d’un objectif Periscope, le capteur photo de 48 mégapixels de l’iPhone 14 évoqué

Cela fait un moment qu’Apple fait parler d’elle pour la prochaine série d’iPhone 14. Récemment, nous avons entendu que les modèles iPhone 14 Pro adopteront très probablement un capteur photo de 48 mégapixels pour rejoindre la course au « plus de mégapixels ». Les dernières nouvelles, provenant du célèbre analyste d’Apple Ming-Chi Kuo, ont maintenant corroboré ces nouvelles et ont partagé quelques détails sur l’iPhone 15 également.

Selon un récent rapport de 9to5mac, Apple va probablement inclure un capteur photo de 48 mégapixels sur l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max. Cette information est analogue à celle suggérée par Jeff Pu, qui a révélé que le capteur photo principal de 48 mégapixels sur les modèles Pro sera accompagné d’un ultra grand-angle et d’un téléobjectif de 12 mégapixels. Cette information a également fait surface plus tôt cette année.

Avec cela, Apple va enfin rejoindre la course du mégapixel pour les caméras sur le marché pour concurrencer des entreprises comme Samsung, Xiaomi, et d’autres qui offrent déjà des caméras avec un nombre élevé de mégapixels. Il est également suggéré que le capteur photo principal fournira une sortie de 48 mégapixels et 12 mégapixels avec le processus de « pixel binning ». Le pixel binning, pour ceux qui l’ignorent, combine de petits pixels en un superpixel pour améliorer la photographie en basse lumière.

Dans la note, Kuo dit que « la mise à niveau continue de l’objectif de la caméra de l’iPhone au cours des deux prochaines années aidera Daliguang à augmenter sa part de marché, ses revenus et ses bénéfices ». Mais, ce qui pourrait davantage attirer votre attention est la rumeur qui fait allusion à un objectif périscope pour la série d’iPhone 2023.

Cela signifie que le prétendu iPhone 15 pourrait en être équipé. La caméra permettra d’améliorer les capacités de zoom optique du smartphone sans avoir besoin d’un encombrant design. Les caméras des smartphones sont devenues de plus en plus complexes au fil des ans, les fabricants s’efforçant d’offrir les meilleures caméras possibles dans les limites de la taille de l’appareil. L’ajout d’une caméra à optique repliée pourrait permettre à Apple de combler davantage ce fossé.

Des prédictions pour le moment

Ce n’est pas la première fois que Kuo prédit une lentille périscopique pour les prochains iPhone. L’analyste, plus tôt cette année, a suggéré qu’Apple pourrait apporter la lentille périscope dès 2022. Cependant, cela ne s’est pas produit, et il semble que cela pourrait être poussé à la gamme de l’iPhone 15. En ce qui concerne les autres spécifications, on ne sait pas grand-chose sur les iPhone 2023. Bien que les rumeurs passées concernant les iPhone 2022 laissent entendre un écran poinçonné, jusqu’à 8 Go de RAM, de meilleures capacités de caméra, et plus encore.

Êtes-vous enthousiasmé par les améliorations apportées aux caméras des futurs iPhone ?