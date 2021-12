La date de lancement du Samsung Galaxy S21 FE est révélée ?

by

Nous avons reçu des tonnes de rumeurs concernant le futur Galaxy S21 FE de Samsung, et croyez-le ou non, elles continuent d’affluer. Nous avons déjà reçu des indices suggérant que ce nouvel appareil arrivera dans le courant du mois de janvier, et certains pensent même qu’il pourrait être annoncé lors de la keynote spéciale de Samsung pendant le CES 2021.

Cependant, nous avons maintenant une nouvelle date grâce à @evleaks, et on peut légitimement penser que cela pourrait être la date de lancement de la variante la plus abordable de la série Galaxy S21.

Il semble que nous pouvons être sûrs que le Galaxy S21 FE sera lancé en janvier. L’appareil tant attendu était censé arriver en août, puis en octobre, mais finalement, il semble qu’il pourrait être annoncé lors de la keynote de Samsung “Together for Tomorrow” CES 2022 qui devrait avoir lieu le 4 janvier 2022. Cette information correspond à un précédent tweet posté par Jon Proser en novembre.

Cependant, les choses deviennent plus intéressantes lorsque nous voyons que Proser mentionne que le nouvel appareil sera disponible à partir du 11 janvier. Cette date a également été mentionnée en octobre lorsque Prosser a également affirmé que ce serait la nouvelle date de lancement du Galaxy S21 FE.

Aujourd’hui, @evleaks a décidé de partager d’autres images de ce qui semble être le Samsung Galaxy S21 FE. Ce tweet est venu avec des informations supplémentaires, car il pourrait avoir confirmé officieusement que la nouvelle version plus abordable de la série Galaxy S21 sera disponible dans la deuxième semaine de janvier.

Une présentation le 4, et un lancement le 11 janvier ?

Lorsque vous regardez les images qu’il a postées, vous pouvez voir que ces appareils ” fonctionnent ” tous sur le réseau d’AT&T. Leur heure est fixée à 12h45, et qu’ils affichent tous le mardi 11 janvier sur leurs écrans. Alors oui, peut-être que Samsung va finalement lancer cet appareil tant attendu sur le marché.

Le Galaxy S21 FE devrait arriver avec le même prix que son prédécesseur, mais nous devrions le voir incruster de meilleurs composants sous le capot.