Chaque année, Yahoo Finance organise un sondage pour couronner la meilleure entreprise de l’année en fonction du cours de l’action, de la valeur boursière et de divers autres facteurs. En plus de désigner la meilleure (qui est Microsoft), Yahoo Finance a également mené un sondage ouvert pour déterminer la pire entreprise de 2021. Et c’est Facebook, désormais connu sous le nom de Meta, qui s’est emparé de la première place en tant que pire entreprise de 2021.

Selon un rapport de Yahoo Finance, sur les 1 541 personnes interrogées, la plupart des participants ont désigné Meta comme la « pire entreprise de l’année ». Le géant des réseaux sociaux a reçu 50 % de voix de plus que la société de commerce électronique chinoise Alibaba, première dauphine. Il a même reçu 8 % des votes par correspondance.

La raison de la haine des gens envers le géant des réseaux sociaux n’est pas cachée. On est tous conscients des controverses dont l’entreprise a fait l’objet au cours des derniers mois. Tout a commencé avec le scandale de Cambridge Analytica en 2018. L’année dernière, l’entreprise aurait payé 9 millions de dollars pour régler une affaire de paramètres de confidentialité faussés au Canada. Et cette année, le géant social s’est opposé à Apple pour son système de transparence du suivi des applications et a même encouragé les gens à se débarrasser de ces paramètres de confidentialité. La raison en était sans doute la chute de leurs revenus.

Même la plateforme de partage de photos de Meta, Instagram, a eu sa part de controverses. Le PDG d’Instagram, Adam Mosseri, a récemment dû faire face à la sous-commission du Sénat pour les questions émergentes sur la sécurité des adolescents. Bien qu’il ait maintenant commencé à ajouter des fonctionnalités pour résoudre ces problèmes, la plateforme a encore un long chemin à parcourir.

De nombreux répondants à l’enquête ont également suggéré que le récent changement de marque de l’entreprise n’est qu’une façade. Il s’agirait d’un moyen de détourner l’attention des autorités et du public des scandales de Facebook. Bien que Mark Zuckerberg affirme avoir créé Meta pour rationaliser l’objectif principal de l’entreprise, à savoir créer un « Metaverse », qui serait un monde entièrement numérique pour les utilisateurs.

Une lueur d’espoir

Certains participants ont également mentionné la récente controverse lancée par une ex-employée, Frances Haugen, qui affirme que Facebook a compromis les mesures de sécurité pour se développer sur le marché. Ces controverses et scandales importants ont conduit Meta à devenir la pire entreprise de l’année.

Cependant, il semble y avoir une lueur d’espoir. Environ 30 % des personnes interrogées ont déclaré que Meta pourrait se racheter en reconnaissant et en s’excusant pour ce qu’elle a fait et en reversant une part importante de ses bénéfices à des œuvres caritatives.

Les autres entreprises qui ont attiré les feux de la rampe négatifs sont AT&T, Nikola, Tesla, et même Robinhood. Pendant ce temps, Microsoft, qui a été élue la meilleure entreprise de 2021, a franchi la barre des 2 000 milliards de dollars de capitalisation boursière et est devenue la première entreprise américaine à le faire. Elle a également connu une augmentation de 53 % du prix de son action en décembre de cette année et a lancé une nouvelle version de son système d’exploitation de bureau, Windows 11.