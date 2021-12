La puce Exynos de Samsung perd beaucoup alors que MediaTek creuse l’écart avec Qualcomm

Lorsque MediaTek a dépassé Qualcomm pour devenir le plus grand fournisseur de puces pour smartphones en 2020, il l’a fait en s’emparant de 31 % du marché des SoC pour smartphones. Un an plus tard, l’entreprise taïwanaise a, non seulement réussi à conserver cette position, mais a aussi considérablement creusé son avance sur Qualcomm.

Selon un récent rapport de Counterpoint Research, la part de MediaTek sur le marché des puces pour smartphones — au 3e trimestre 2021 — s’élève à 40 %, ce qui représente une augmentation de 7 % par rapport à la même période en 2020. Cette augmentation a été soutenue en partie par une poussée de la demande de smartphones 4G LTE sur les marchés émergents (comme l’Inde), où les réseaux 5G sont encore loin d’être installés. En comparaison, Qualcomm, qui détenait 28 % du marché mondial des SoC en 2020, a vu sa part de marché chuter à 27 %.

Tout ne semble pas perdu pour Qualcomm lorsque l’on regarde les données sous un autre angle. L’entreprise reste le leader incontesté du segment des puces pour smartphones 5G, avec une part de marché massive de 62 % au troisième trimestre 2021. Pour mettre les choses en perspective, il y a tout juste un an, Qualcomm ne détenait que 32 % du marché des SoC 5G. Sur la même période, la croissance de MediaTek a été moins spectaculaire, passant de 25 % de parts en 2020 à 28 % en 2021.

La croissance de MediaTek et Qualcomm sur les segments 4G et 5G semble s’être faite au détriment des puces Exynos de Samsung, dont la part de marché a chuté de 10 % à 5 % en l’espace d’un an. Les choses ne semblent pas non plus très bonnes pour Samsung dans le secteur de la 5G, où il a vu sa part de marché chuter de 9 % à 6 %. Autre fait notable, la même période a vu Apple augmenter sa part de marché de 12 à 15 %.

Une entrée surprise dans la liste cette année est le fabricant chinois de puces Unisoc, qui détient désormais 10 % du marché — contre seulement 4 % il y a un an. Même si Unisoc est une entité relativement inconnue en Occident, la société a réussi à conclure des accords exclusifs avec des entreprises comme Honor, Realme, Motorola, ZTE et Transsion Holdings.

Cependant, sa plus grande réussite a été de s’associer à Samsung pour fournir des chipsets à certains de ses appareils d’entrée de gamme de la série A.

Il semble que Qualcomm soit mieux placé que MediaTek du point de vue de la croissance

Un autre fournisseur de puces qui mérite d’être mentionné est HiSilicon de Huawei qui a été décimé par l’interdiction commerciale américaine. En conséquence, la société n’est pas en mesure de fabriquer de nouvelles puces Kirin, et son stock existant de puces est au bord de l’épuisement. Cela a finalement conduit à ce que sa part de marché tombe à 4 %, contre un respectable 13 % en 2020.

Le déploiement des réseaux 5G se poursuivant à une vitesse fulgurante dans le monde entier, il semble que Qualcomm soit mieux placé que MediaTek du point de vue de la croissance. Cependant, étant donné le rythme auquel ce marché a évolué, si MediaTek joue bien ses cartes 5G, elle pourrait encore représenter une menace importante pour la domination de Qualcomm à l’avenir.