Le Galaxy S22 Ultra laisse entrevoir une meilleure caméra de 108 mégapixels et une nouvelle couleur verte

Samsung devrait sortir sa série de fleurons Galaxy S22 au début de l’année prochaine. Nous avons vu un certain nombre de fuites par le passé, mais la dernière en date nous donne des détails sur les caméras du Galaxy S22 Ultra haut de gamme. Voici ce que vous pouvez attendre du modèle Galaxy S22 Ultra.

Selon un récent tweet d’Ice Universe, un informateur réputé, Samsung pourrait utiliser le capteur HM3 de 108 mégapixels de troisième génération dans le Galaxy S22 Ultra, qui serait une version améliorée par rapport à son prédécesseur. L’informateur suggère que le capteur photo principal de 108 mégapixels du Galaxy S22 Ultra sera doté d’un nouveau mode d’amélioration de la qualité d’image AI pour des images détaillées, plus lumineuses et riches en couleurs.

Compared with the default 108MP picture quality, S22 Ultra’s new AI picture quality enhancement mode can make 108MP better in detail, color and brightness. —Ice universe (@UniverseIce) December 19, 2021

L’informateur a également révélé que les échantillons comparatifs des caméras du Galaxy S22 Ultra et du Galaxy 21 Ultra ont également été publiés et que les « détails sont étonnants » — malheureusement, ces images ne peuvent pas être révélées pour l’instant.

En outre, il est rapporté que le Galaxy S22 Ultra comprendra une configuration à quatre caméras à l’arrière. Cela comprend une caméra primaire HM3 de 108 mégapixels, un objectif ultra-large de 12 mégapixels et deux nouveaux téléobjectifs Sony de 10 mégapixels prenant en charge respectivement un zoom périscopique 10x et un zoom optique 3x.

En outre, un autre rapport de la publication coréenne ITMaterial suggère qu’il y aura un nouveau mode « Detail enhancer », où la caméra principale du Galaxu S22 Ultra se doublera d’une caméra macro pour prendre des photos détaillées d’objets en gros plan. Il est également suggéré que ce mode pourrait faire son apparition sur les modèles de la série Galaxy S de précédente génération avec un capteur photo de 108 mégapixels par une mise à jour OTA à l’avenir.

De plus, Ice Universe a partagé des informations sur une nouvelle couleur vert bouteille pour le Galaxy S22 Ultra.

Basically, it can be determined that S22 Ultra green is like this, and the color code: #27423a pic.twitter.com/Gd4ETEyNNL —Ice universe (@UniverseIce) December 19, 2021

Suite à cela, Mark Peters de la publication néerlandaise LetsGoDigital a généré des rendus de haute qualité du Galaxy S22 Ultra, affichant la nouvelle couleur verte. Il est également spéculé que Samsung pourrait utiliser un matériau spécial à base de plantes pour le panneau arrière du Galaxy S22 Ultra.

Samsung Galaxy S22 5G Ultra (Green) 😍https://t.co/fFXLFuj9P1 3D product renders created in Ultra-Speed by Parvez Khan @TechnizoConcept 👍 Based on the color details shared today by Ice Universe @UniverseIce 👍#Samsung #GalaxyS22Ultra #SamungS22Ultra #SamsungGalaxyS22Ultra pic.twitter.com/Tq5iAB0NGr – LetsGoDigital – Mark Peters (@letsgodigitalNL) December 19, 2021

Outre ces détails, des rumeurs antérieures suggèrent que Samsung lancera le Galaxy S22+ et le Galaxy S22, aux côtés du modèle S22 Ultra. Les smartphones devraient être livrés avec le dernier Snapdragon 8 Gen 1 (même en France), obtenir de plus grandes batteries, de meilleurs écrans, et plus encore. Samsung devrait dévoiler la série phare Galaxy S22 lors de son prochain événement Unpacked, probablement le 8 février 2022.