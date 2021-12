La fuite de la future smartwatch Huawei Watch D semble trop belle pour être vraie

Bien qu’il ait fallu du temps, les smartwatches deviennent enfin plus perfectionnées et trouvent leur véritable vocation. Alors que les spécifications matérielles de base restent essentiellement les mêmes, ces wearables sont équipés de plus en plus de capteurs liés à la santé. Au-delà du suivi habituel de l’activité et de la fréquence cardiaque, certaines smartwatches ont intégré des fonctions telles que la mesure de la SpO2 et de l’ECG respectivement pour les niveaux d’oxygène dans le sang et le rythme cardiaque. Cependant, il y a un capteur biométrique qui a échappé aux fabricants de smartwatches jusqu’à présent, et Huawei pourrait être celle qui décide d’intégrer un véritable capteur de pression artérielle dans son prochain modèle.

Pour être clair, cette Huawei Watch D ne serait pas la première à revendiquer une fonction de mesure de la pression artérielle si elle en proposait une. La Galaxy Watch Active 2 et la Galaxy Watch 3 de Samsung annoncent déjà cette fonction, mais de manière plutôt détournée et indirecte. En résumé, elle utilise d’autres signes pour estimer votre tension artérielle, qui est ensuite comparée à une mesure de référence prise avec un tensiomètre ordinaire.

Le problème qui a laissé les fabricants de smartwatches et même les fabricants de dispositifs médicaux perplexes est l’obligation actuelle de mesurer la pression artérielle avec précision. Cela implique un arrêt temporaire de la circulation sanguine, qui est provoqué par le gonflement d’un brassard enroulé autour du bras ou du poignet. Ce type de brassard est, bien sûr, inesthétique et peu pratique sur les smartwatches, ce qui rend presque impossible l’obtention de véritables mesures de la pression artérielle.

C’est pourquoi les rumeurs concernant cette Huawei Watch D sont intrigantes, car elles affirment que Huawei a réussi à faire quelque chose de spécial dans ses laboratoires de R&D. Les images prises sur Weibo de cette prétendue smartwatch mettent en évidence cette caractéristique particulière. On prétend même qu’elle est relativement précise.

Le design de la smartwatch pourrait être l’indice de cette astuce, bien que nous ne puissions pas voir le bracelet pour le confirmer. L’écran est plus rectangulaire que celui de la plupart des smartwatches, et son bracelet semble également peu conventionnel. Si Huawei a vraiment réussi à accomplir ce que même Samsung et Apple n’ont pas réussi à faire jusqu’à présent, elle pourrait avoir une smartwatch gagnante entre les mains.

Un lancement en dehors de Chine ?

Malheureusement, cela pourrait ne pas avoir beaucoup d’importance pour de nombreux consommateurs en dehors de la Chine. De telles fonctionnalités nécessiteront l’approbation réglementaire de chaque marché où la fonctionnalité sera activée.

Les États-Unis, bien sûr, bloqueront toute tentative de Huawei d’avoir ses produits dans le pays, ce qui, malheureusement, en fait une rupture d’accord si elle finit par avoir la première smartwatch au monde disposant d’un tel capteur. En France, c’est une possibilité, mais il faudra patienter.