Galaxy S21 FE : la liste complète des spécifications et des prix

La rumeur veut que Samsung lance le Galaxy S21 FE, la variante « Fan Edition » du fleuron Galaxy S21, depuis un certain temps déjà. Le smartphone devait être officialisé au début de l’année 2022 et avant cela, la fiche technique du smartphone a été entièrement divulguée. Voici ce qui nous attend.

Un rapport de WinFuture nous donne un aperçu des caractéristiques et des spécifications du Galaxy S21 FE dont on parle tant. Il est révélé que le smartphone comprendra un écran Dynamic AMOLED Infinity-O de 6,4 pouces avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz et une densité de pixels de 401 ppp. L’écran est susceptible de recevoir une couche de Corning Gorilla Glass Victus pour la protection.

Il devrait être alimenté par un chipset Snapdragon 888 de Qualcomm. Bien qu’il n’y ait aucune confirmation, le smartphone pourrait être lancé avec un SoC de Qualcomm en France également, contrairement aux autres smartphones Galaxy S21 qui sont équipés du chipset Exynos 2100 dans le pays. Deux variantes de mémoire vive et de stockage sont attendues : 6 Go + 128 Go et 8 Go + 256 Go.

En ce qui concerne la configuration des caméras, vous trouverez trois caméras à l’arrière, dont une caméra principale de 12 mégapixels avec prise en charge de l’OIS et du double PDAF, une caméra ultra-large de 12 mégapixels avec un FoV de 123 degrés et une mise au point fixe, et un téléobjectif de 8 mégapixels avec un zoom optique jusqu’à 3x, un autofocus et l’OIS. La caméra frontale pourrait être de 32 mégapixels.

Le smartphone est susceptible d’être boosté par une batterie d’une capacité de 4 500 mAh avec un support pour la charge rapide (très probablement 25 W) et la charge sans fil inversée. Il devrait fonctionner sous Samsung One UI 3.1, basé sur Android 11. D’autres détails incluent un capteur d’empreintes digitales incrusté à l’écran, la reconnaissance faciale, la résistance à l’eau IP68, et plus encore. Le Galaxy S21 FE pourrait être disponible dans les coloris graphite, olive, lavande et blanc.

Un lancement au CES 2022

En outre, le prix du smartphone pourrait être de 749 euros pour la variante 6 Go de RAM et 128 Go de stockage, et de 819 euros pour la variante 8 Go + 256 Go. Concernant le design, les rumeurs précédentes font état d’un design analogue à celui du Galaxy S21, mais avec un châssis en plastique. On peut donc s’attendre à ce que le smartphone soit doté d’un écran poinçonné placé au centre et d’une caméra arrière alignée verticalement.

Il n’y a toujours pas de confirmation sur la date à laquelle le Galaxy S21 FE fera son apparition officielle. Selon certaines rumeurs, Samsung pourrait annoncer le Galaxy S21 FE dès le CES 2022 après les vacances, soit le 5 janvier, pour une sortie immédiate.