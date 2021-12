TikTok teste un service de streaming sur ordinateur, TikTok Live Studio, pour s’attaquer à Twitch

TikTok est l’une des applications les plus populaires sur mobile, mais il semble que l’application virale de streaming en direct envisage de sortir de sa coquille et d’envahir également les PC. En effet, TikTok prévoit de poursuivre ses ambitions en matière de streaming en direct avec le lancement de TikTok Live Studio, qu’il a commencé à tester avec quelques créateurs sélectionnés. TikTok Live Studio permettra aux utilisateurs de diffuser des jeux en livestream sur le bureau sans que les TikTokers aient besoin d’opter pour un logiciel de streaming tiers. Voici comment cela fonctionnera.

Comme le rapporte TechCrunch, les utilisateurs devront d’abord télécharger TikTok Live Studio. Une fois installé, le processus sera assez simple. Les utilisateurs devront se connecter à leur compte TikTok et pourront alors commencer à faire du livestreaming directement sur TikTok Live. Cette fonctionnalité comprend des fonctions de livestreaming de base, comme la possibilité de chatter avec les téléspectateurs.

Tiktok has quietly launched its own streaming software called TikTok Live Studio. #StreamerNews pic.twitter.com/SOxJshxWy7 — Zach Bussey (@zachbussey) December 15, 2021

Les utilisateurs de TikTok pourront également faire du livestreaming depuis leur smartphone, leur ordinateur de bureau ou même leur console de jeu. Le créateur de contenu Zach Bussey, dans un récent message sur Twitter, révèle qu’il sera également possible de diffuser en mode portrait et paysage, d’ajouter du texte, etc. Les internautes pourront également accepter des cadeaux en direct et filtrer des mots clés pour une meilleure portée, comme c’est le cas pour TikTok Live.

Cependant, la fonctionnalité est actuellement testée avec quelques utilisateurs sur les marchés occidentaux. Cela signifie qu’on ne sait pas si TikTok lancera ou non Live Studio pour tous les utilisateurs sur les différents marchés.

TikTok pourra ainsi rivaliser avec des plateformes telles que Twitch, Facebook Gaming et même YouTube Gaming, qui sont toutes des noms réputés dans le domaine du streaming de jeux en direct. De plus, cela aidera les utilisateurs à rester sur la plateforme sans avoir à utiliser d’autres plateformes. Cela dit, il est souligné que TikTok Live Studio n’est pas aussi mature que ces plateformes de streaming et manque d’un certain nombre de fonctionnalités. Bussey révèle qu’il ne permet pas aux utilisateurs d’utiliser les fenêtres de navigateur comme source de streaming et qu’il n’active pas les alertes pendant les streams.

Une phase de test initiale

Il convient de noter que cette fonctionnalité est actuellement dans sa phase de test initiale et que si elle est mise à la disposition du public, il y a de fortes chances qu’elle dispose de toutes les fonctionnalités nécessaires à une expérience de streaming en direct fluide. TikTok a déclaré à TechCrunch qu’il prévoyait de surveiller la façon dont les gens utiliseraient Live Studio, en fonction de quoi il sortirait les fonctionnalités qui conviennent le mieux aux créateurs.

Comme nous n’avons aucune information officielle sur TikTok Live Studio, nous devrons attendre et voir ce que TikTok prévoit de faire avec le service.