Les moniteurs secrets d’Apple ont été divulgués et laissent entrevoir un Mac Pro rafraîchi

Il semble qu’Apple travaille sur plusieurs nouveaux produits pour l’avenir. Lorsque le nouveau Mac Pro d’Apple a été lancé en 2019, la société a également sorti un tout nouveau moniteur haut de gamme appelé Pro Display XDR. Eh bien, une source de premier plan a affirmé qu’Apple travaille sur une nouvelle version de son Pro Display XDR, ce qui pourrait suggérer qu’un Mac Pro mis à jour est également presque prêt pour le prime time.

La nouvelle émane de Dylandkt, qui a posté un fil de discussion décrivant les nouvelles informations auxquelles il prétend avoir accès. Selon les messages, LG travaille sur trois boîtiers d’écran sans marque qui seront utilisés pour les écrans externes. Malgré l’absence de marque, Dylandkt est convaincu qu’ils seront destinés à des produits Apple.

🧵Thread 1/4: There are three LG made Displays encased in unbranded enclosures for usage as external monitors that are in early development. Two of which have the same specifications as the upcoming 27 inch and current 24 inch iMac displays.

—Dylan (@dylandkt) December 15, 2021