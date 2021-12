TikTok veut modifier son algorithme pour éviter le contenu problématique

by

by

L’application de partage de vidéos TikTok jouit d’une grande popularité depuis quelques années, notamment auprès de la jeune génération. Et maintenant, elle travaille à améliorer encore l’expérience d’être sur la plateforme. 9to5Mac rapporte que TikTok cherche à modifier l’algorithme de son onglet de recommandation « Pour vous » afin de s’assurer que vous n’y trouverez pas trop du même contenu.

Selon un rapport du Wall Street Journal, la plateforme de partage de vidéos va modifier sa page « Pour vous », très populaire et parfois même controversée, et plus précisément l’algorithme qui sous-tend les recommandations qui y sont affichées.

Selon le rapport, ce changement permettra de s’assurer que vous ne recevrez pas trop de contenu sur un certain sujet, y compris des sujets plus sensibles comme les régimes extrêmes, la tristesse et les ruptures. Cette mesure sera mise en place afin que vous ne consommiez pas trop d’une seule catégorie de contenu. En gros, ce changement vise à éliminer la possibilité de visionner trop d’une catégorie de contenu qui peut être acceptable pour une seule vidéo, mais qui peut devenir problématique si elle est regardée en boucle.

TikTok a ensuite confirmé qu’il travaillait effectivement sur une telle modification de son algorithme. La société a déclaré qu’elle travaillait au développement de nouvelles stratégies pour interrompre les schémas répétitifs malsains et qu’elle cherchait des moyens de mieux varier les différents types de contenu qui vous sont recommandés dans une séquence. La société a ajouté qu’elle teste actuellement des moyens d’éviter une série de vidéos similaires affichées l’une après l’autre (notamment les types de contenu que nous avons mentionnés précédemment).

TikTok a ajouté que l’objectif de l’entreprise est que le flux « Pour vous » de chaque personne présente une grande variété de types de contenus, de créateurs et de sujets, afin d’éviter les effets négatifs des vidéos sur la solitude ou la perte de poids.

TikTok, une plateforme très populaire

La société a également déclaré qu’elle allait travailler sur une fonctionnalité permettant de bloquer l’apparition dans votre flux de vidéos contenant certains mots ou hashtags. Cette fonctionnalité sera mise en place afin de vous permettre de faire plus de choix et de personnaliser votre expérience TikTok en fonction de vos préférences et de votre confort, comme l’indique l’entreprise dans son article de blog.

En outre, la société indique également qu’elle s’efforcera de ne pas recommander certaines catégories de contenu qui pourraient ne pas convenir à un public général, dans ce qui semble être un effort pour privilégier la sécurité sur la plateforme. De plus, TikTok dispose d’une équipe dédiée à la sécurité qui prendrait des précautions supplémentaires pour examiner les vidéos dont la popularité augmente et pour réduire la possibilité que ces vidéos soient inappropriées ou entrent dans le système de recommandation.

TikTok a commencé à devenir très populaire ces deux dernières années, et son format de vidéos courtes a prouvé que le public le trouve attrayant et aime partager et regarder du contenu sur ces plateformes. Cela a également incité d’autres plateformes à travailler sur leurs propres versions du partage de vidéos courtes.