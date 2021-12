Apple aurait l'intention de fabriquer davantage de ses propres puces.

Apple conçoit ses propres puces, ce qui n’est pas nouveau. Elle conçoit les puces de la série A pour l’iPhone et l’iPad, et les M1, M1 Pro et M1 Max pour l’iPad Pro et les Mac. Et en 2023, Apple devrait utiliser sur l’iPhone une puce modem 5G qu’elle a elle-même conçue. À cette fin, elle a dépensé 1 milliard de dollars en 2019 pour acheter la majeure partie de l’activité de puce modem pour smartphone d’Intel.

Actuellement, toutes les puces conçues par Apple sont fabriquées par Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), la plus grande fonderie sous contrat au monde. TSMC devrait également fabriquer la puce du modem 5G d’Apple. Viendra ensuite la puce Wi-Fi, qui est actuellement produite par Broadcom et Skyworks Solutions.

Selon Bloomberg, Apple serait en train d’intensifier ses efforts pour produire davantage de pièces d’iPhone en interne. La société serait en train de créer un nouveau bureau dans le but de remplacer les composants qu’elle se procure actuellement auprès de Broadcom et Skyworks.

Le rapport explique qu’Apple cherche à embaucher « quelques dizaines de personnes » pour développer des puces à Irvine, en Californie. Par coïncidence, ce site est proche de celui où Skyworks et Broadcom ont également des bureaux. En outre, Bloomberg rapporte que les personnes recrutées dans les nouveaux bureaux d’Irvine travailleront sur les radios sans fil, les circuits intégrés de radiofréquence et un système sans fil. L’équipe se concentrera également sur les semi-conducteurs permettant de connecter Bluetooth et Wi-Fi.

Cet effort s’appuie sur les travaux antérieurs d’Apple dans le domaine des puces sans fil.

Reprendre le contrôle

Si les SoC des séries A et M, qui contiennent le processeur et le processeur graphique des iPhone et des Mac d’Apple, attirent l’attention, ces appareils contiennent des tonnes de puces supplémentaires qui gèrent des éléments tels que la gestion de l’alimentation, la connectivité USB, la recharge sans fil, etc. Comme le montre le démontage de l’iPhone 13 Pro d’iFixit, Skyworks et Broadcom fournissent une part importante des circuits tiers de l’iPhone — des pièces qu’Apple, semble-t-il, préférerait concevoir elle-même pour créer des solutions plus personnalisées pour son matériel.

L’un des exemples les plus marquants de puces tierces est le modem de l’iPhone, qui est actuellement fabriqué par Qualcomm (mais qui avait auparavant fait l’objet d’une bataille juridique de plusieurs années au cours de laquelle Apple avait brièvement opté pour des pièces Intel). Apple n’a pas caché non plus ses ambitions de développer ses propres puces 5G au lieu de payer pour les puces de Qualcomm : la société a acquis l’activité modem pour smartphones d’Intel en 2019 pour environ 1 milliard de dollars et chercherait à passer à ses propres modems internes pour l’iPhone dès 2023.

Récupérer un contrôle

Si Apple cherche à fabriquer davantage de ses propres puces, ce n’est peut-être pas seulement pour exercer un plus grand niveau de contrôle et d’intégration matérielle, mais aussi pour mieux gérer l’approvisionnement en pièces. À l’heure actuelle, Apple ressent déjà l’impact de la pénurie mondiale de puces avec des problèmes d’approvisionnement en pièces auprès de fournisseurs comme Broadcom, ce qui a forcé Apple à réduire ses objectifs de fabrication en octobre.

La fabrication de ses propres puces pourrait aider Apple à atténuer certains de ces problèmes à l’avenir, en supposant qu’elle puisse continuer à bien travailler avec ses partenaires de fabrication.