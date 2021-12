Honor présente deux nouveaux téléphones 5G, le Honor X30 et le Play 30 Plus

Continuant à célébrer sa séparation avec Huawei, ce qui lui permet d’installer la version Google d’Android sur ses smartphones, Honor a dévoilé hier le X30. L’appareil est doté d’un écran LCD de 6,81 pouces d’une résolution de 2 388 x 1 080 pixels, et de fines bordures latérales de 1,05 mm. L’écran se rafraîchit 120 fois par seconde pour un défilement fluide, des animations améliorées, etc.

Sous le capot (un autre domaine où Honor n’est plus limité grâce à la vente de 15 milliards de dollars de son ancienne sous-marque par Huawei), vous trouverez un SoC Snapdragon 695 5G construit sur le nœud de processus de 6 nm par TSMC. Par rapport au MediaTek Dimensity 900 qui équipait le X20, la puce qui alimente le nouveau smartphone offrira des performances CPU et GPU supérieures respectivement de 15 % et 30 %.

À l’arrière, la caméra comprend une caméra principale de 48 mégapixels, une caméra macro de 2 mégapixels pour les gros plans extrêmes et un capteur de profondeur de 2 mégapixels. Il y a un petit trou à l’avant pour la caméra frontale de 16 mégapixels.

La batterie d’une capacité de 4 800 mAh, qui se charge à 66 W, permet de garder le smartphone allumé. À ce rythme, vous pourrez recharger votre smartphone à 80 % en seulement 30 minutes. La mémoire vive varie de 6 à 12 Go, avec des options de stockage de 128 ou 256 Go. L’interface Magic UI 5.0 de Honor se trouve au-dessus d’Android 11 et le X30 sera disponible en argent et noir, or et bleu.

Le prix du Honor Magic X30 est de 1 499 CNY (équivalent à 210 euros) pour le modèle de base 6 Go de RAM et 128 Go de stockage, et passe à 2 299 CNY (320 euros) pour la variante 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. Le smartphone sera mis en vente en Chine la veille de Noël et Honor n’a encore rien mentionné au sujet d’une version mondiale de l’appareil. Alors que le X20 a eu une sortie limitée, le PDG de Honor, Geroge Zhao, a fait allusion à une distribution plus large du X30.

Le dirigeant a déclaré : « Grâce aux canaux en ligne et hors ligne, nous avons été en mesure d’étendre nos offres à encore plus de consommateurs », a-t-il déclaré. « Nous sommes reconnaissants de la confiance de nos partenaires détaillants et transporteurs dans le monde entier et nous sommes impatients de présenter plus de produits ensemble en 2022 ».

Un Honor Play 30 Plus plus abordable

Le Honor Play 30 Plus a également été présenté hier. Smartphone moins ambitieux que le X30, le Play 30 Plus est doté d’un écran LCD de 6,7 pouces qui se rafraîchit 90 fois par seconde. Il est équipé de la puce Dimensity 700 de MediaTek et prend en charge la 5G. Le smartphone est livré avec 4 à 8 Go de mémoire vive, et 128 Go de stockage. À l’arrière, on trouve un appareil photo de 13 mégapixels avec un capteur de profondeur de 2 mégapixels. À l’avant, on trouve une encoche en goutte d’eau avec une caméra frontale de 5 mégapixels.

Une batterie de 5 000 mAh se trouve à l’intérieur du smartphone bien que la charge ne soit pas plus rapide que 22,5 W. Les options de couleur sont les mêmes que les quatre disponibles pour le X30 (argent, noir, or et bleu), et le logiciel (Magic UI 5.0 au-dessus d’Android 11). Le modèle avec 4 Go de mémoire vive et 128 Go de stockage est proposé au prix de 1 099 CNY (équivalent à 150 euros). La version avec 8 Go de mémoire vive et 128 Go de stockage s’élève à 1 499 CNY (210 euros).

Le Honor Play 30 Plus sera commercialisé le 31 décembre.

Honor célèbre également sa liberté en annonçant qu’elle prévoit de devenir une « marque mondiale emblématique ». Dans un communiqué, la société a déclaré : « HONOR a passé l’année dernière à développer des collaborations stratégiques avec ses partenaires de la chaîne d’approvisionnement mondiale et a établi plus de 30 partenariats avec des fournisseurs de premier plan, notamment AMD, Intel, MediaTek, Microsoft et Qualcomm ».

Le PDG de Honor, Zhao, a déclaré : « Grâce au soutien de nos amis et partenaires au cours de l’année écoulée, HONOR a pu tenir sa promesse d’aider les consommateurs à aller plus loin, ainsi que d’étendre sa marque pour offrir une technologie à la fois haut de gamme et accessible à un plus grand nombre d’utilisateurs. Je suis très fier des percées industrielles que nous avons introduites grâce au dévouement et à la passion de mes collègues et aux collaborations avec nos partenaires de la chaîne mondiale. C’est vraiment formidable de voir comment nous façonnons ensemble un avenir commun ».