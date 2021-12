Les OnePlus Buds Z2 sont lancés avec l’ANC et un nouveau look

OnePlus vient d’annoncer ses nouveaux écouteurs OnePlus Buds Z2. Il s’agit de la deuxième génération des OnePlus Buds Z, et elle est accompagnée de nombreuses améliorations sur toute la ligne. Les OnePlus Buds Z2 ont un design amélioré et un nouveau prix de 99 euros. Mais ce prix plus élevé est-il justifié ? Nous allons le découvrir.

Les OnePlus Buds Z2 ne sont pas radicalement différents en termes de look de leur prédécesseur. Un design plus arrondi est présent, mais le côté circulaire d’aspect métallique du boîtier est conservé. Les nouveaux écouteurs ont des tiges 15 % plus courtes, ce qui les rapproche de la taille des AirPods Pro d’Apple. L’emplacement des haut-parleurs et des microphones est également analogue à celui des AirPods. Chaque écouteur mesure 33 x 22,4 x 21,8 mm. Les OnePlus Buds Z2 sont également assez légers, avec un poids de 4,5 g pour chacun.

Quant à l’étui de charge, il est presque identique à celui des Buds Z. Il a une finition brillante, avec le logo OnePlus imprimé sur le dessus du couvercle. L’étui de charge mesure 73,15 x 36,8 x 29,1 mm et pèse 40,5 g.

Les OnePlus Buds Z2 sont disponibles en deux coloris : Obsidian Black et Pearl White. Les écouteurs sont résistants à l’eau selon la norme IP55, ce qui signifie qu’ils devraient être parfaits si vous passez sous un orage, mais ils ne devront pas être immergés sous l’eau. L’étui de charge a également un indice de résistance à l’eau, qui est IPX4. IPX4 signifie que l’étui est protégé contre les éclaboussures d’eau. Les écouteurs et leur étui de charge sont tous deux protégés contre la sueur, ce qui fait des Buds Z2 le compagnon idéal des amateurs de gym.

Le plus grand avantage des Buds Z2 par rapport à leurs prédécesseurs est l’ANC (annulation active du bruit). Sur les OnePlus Buds Z2, l’annulation du bruit est de 40 dB. L’ANC vous permet d’écouter votre musique préférée sans interruption, en assourdissant votre environnement. Cela rend l’expérience beaucoup plus immersive. Les pilotes sonores sont des dynamiques de 11 mm, avec une sensibilité de 98 dB et une impédance de 16 Ω.

4 modes sonores différents

Chaque écouteur est doté de 3 microphones MEMS, qui, selon OnePlus, offrent une expérience d’appel claire même dans les environnements bruyants. Les écouteurs sont également dotés d’une sensibilité au tapotement. Le Bluetooth 5.2, avec une portée de 10 m, est utilisé sur les Buds Z2 pour la connectivité.

Les OnePlus Buds Z2 disposent de 4 modes sonores différents : Cinématique, Musique immersive et Jeu mobile et Transparence. Ce dernier vous permet de rester attentif à votre environnement pendant l’écoute. Il existe également un mode Jeu Mobile qui réduit la latence du son à 94 ms seulement. Les nouveaux écouteurs prennent également en charge le son Dolby Atmos.

En termes de batterie, chaque écouteur OnePlus Buds Z2 a une capacité de 40 mAh, avec l’étui de charge ayant une capacité de 520 mAh. Avec l’ANC activé, vous pouvez écouter de la musique jusqu’à 5 heures et jusqu’à 27 heures avec l’étui de charge. La désactivation de l’ANC offre 2 heures d’écoute supplémentaires, soit un total de 38 heures avec l’étui de charge.

Une charge rapide

OnePlus a toujours été à cheval sur la charge rapide, et cela inclut également ses accessoires audio. Les nouveaux OnePlus Buds Z2 sont dotés de la fonction Flash Charge, qui permet de bénéficier de 5 heures de lecture avec seulement 10 minutes de charge. Une charge complète des écouteurs et de l’étui de chargement prend 90 minutes.

Les OnePlus Buds Z2 sont compatibles avec les appareils iOS et Android. Si vous ne possédez pas de smartphone OnePlus, vous pouvez télécharger l’application HeyMelody sur l’App Store et le Google Play store. Avec l’application, vous pouvez personnaliser les paramètres et les modes sonores de vos écouteurs et également utiliser la fonction Find My Buds, très pratique si vous oubliez souvent où vous avez laissé vos écouteurs.

Prix et disponibilité

Comme mentionné ci-dessus, les OnePlus Buds Z2 coûtent 99 euros sur OnePlus et Amazon. Les OnePlus Buds Z2 en Pearl White seront disponibles le 20 décembre, tandis que le modèle Obsidian Black arrivera sur Amazon le 20 décembre et sur OnePlus en janvier.