La Galaxy Tab A8 annoncée comme une alternative abordable à la Galaxy Tab S8

La tablette phare Galaxy Tab S8 est attendue prochainement, mais tout le monde n’a pas besoin d’une tablette onéreuse. Et pour ceux qui n’en ont pas besoin, Samsung vient d’annoncer une alternative. Hier, Samsung a officialisé sa dernière tablette en présentant la Galaxy Tab A8. L’appareil est équipé d’un écran TFT LCD de 10,5 pouces d’une résolution de 1 920 x 1 200 pixels, avec des bords fins et un ratio hauteur/largeur de 16 h 10. Le pourcentage d’écran par rapport au châssis de 80 % offre aux utilisateurs une expérience plus immersive que celle proposée par les précédents modèles. La COVID ne disparaissant pas si facilement, les tablettes restent très demandées par les employés de bureau et les étudiants qui travaillent et apprennent à domicile.

Matthew Leem, vice-président du Global Brand Marketing Group, MX (Mobile eXperience) Business de Samsung, y a fait référence dans sa déclaration. « Dans un monde où le travail et l’apprentissage à distance sont devenus la norme, les tablettes sont devenues un appareil indispensable pour tant de personnes », a-t-il déclaré.

Il a ajouté : « C’est l’outil parfait pour tirer le meilleur parti de nos activités en ligne, à la maison comme en déplacement. Nous savons que les gens se tournent de plus en plus vers les tablettes pour les appels vidéo, les cours en ligne, les jeux et le streaming, nous avons donc équipé la Galaxy Tab A8 de nouvelles fonctionnalités brillantes pour vous aider à vous connecter à un nouveau niveau ».

Bien que Samsung n’ait pas mentionné le chipset octa-core de 2 GHz qui alimente la nouvelle tablette, il a noté que le CPU et le GPU sont 10 % plus rapides que le chipset Snapdragon 662 et la puce graphique Adreno 610 employés sur la Galaxy Tab A7. Les options de configuration comprennent 3 Go de mémoire vive (RAM) associés à 32 Go de stockage, 4 Go de RAM associés à 64 Go de stockage, et 4 Go de RAM combinés à 128 Go de stockage.

La Galaxy Tab A8 est équipée d’une capacité de stockage extensible de 1 To

La Tab A8 comprend également un emplacement micro SD qui permet d’ajouter jusqu’à 1 To de stockage supplémentaire. Et la batterie d’une capacité de 7 040 mAh peut se recharger rapidement à 15 W. La Tab A8 dispose d’une caméra arrière de 8 mégapixels, d’une caméra frontale de 5 mégapixels pour les selfies et les chats vidéo, et prend en charge la fonction d’enregistrement d’écran de Samsung.

L’appareil permet aux utilisateurs de visualiser deux applications côte à côte grâce à un écran partagé. Pour ceux qui utilisent la tablette pour le travail ou l’école, Samsung note que « si vous êtes en cours, vous pouvez simultanément discuter avec vos camarades de classe, prendre des notes et regarder une présentation en même temps. Et lorsque vous naviguez sur Internet, il vous suffit de faire glisser un lien de votre fenêtre actuelle sur le côté pour créer un écran partagé. La fonction “glisser-déplacer” ouvre automatiquement une deuxième fenêtre de navigateur pour une navigation plus dynamique sur les pages Web ».

Il y aura des variantes de l’appareil qui offrent uniquement une connectivité Wi-Fi, et certains modèles se connecteront à la fois aux réseaux Wi-Fi et LTE. Android 11 est préinstallé.

La tablette sera disponible en gris, argent et rose à partir de la fin du mois en Europe.