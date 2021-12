Adobe lance Creative Cloud Express pour concurrencer Canva

Adobe sait qu’il existe un plus grand nombre de créateurs en herbe que de professionnels à part entière. C’est pourquoi la société lance une nouvelle application qui tente d’ouvrir certains de ses outils les plus puissants aux amateurs.

Adobe a annoncé un tout nouveau service Web et mobile appelé Creative Cloud Express, qui semble vouloir concurrencer d’autres éditeurs d’images basés sur des modèles tels que Canva. En effet, elle permet aux utilisateurs de travailler avec des calques, des effets IA et une énorme bibliothèque de polices, le tout avec une interface simplifiée censée faciliter l’utilisation des fonctions.

La société décrit CC Express comme « un produit unifié basé sur les tâches, pour le Web et le mobile, qui facilite la création et le partage de superbes contenus multimédias enrichis, qu’il s’agisse de publications et d’articles sur les réseaux sociaux, d’invitations ou de supports marketing tels que des logos, des prospectus et des bannières ».

L’application semble être conçue pour les gestionnaires de réseaux sociaux, les propriétaires de petites entreprises et toute autre personne qui a quelque chose à promouvoir, mais qui n’est pas un pro de la conception graphique. Au démarrage, vous pourrez choisir parmi des modèles préconçus conçus pour différents usages : un prospectus, une publication Facebook, une story Instagram, une vignette YouTube, un menu de restaurant, une couverture de livre, etc. Une fois que vous aurez choisi un modèle, vous pourrez ajuster toutes les fonctionnalités qu’il contient.

Adobe est connu pour fabriquer des applications plus complexes comme Photoshop et Premiere Pro, et ceci est le contraire. Vous ferez un glisser-déposer pour créer des images et des vidéos pour les réseaux sociaux et d’autres endroits. Il semble qu’Adobe cible son nouveau service aux personnes qui ne veulent pas passer des heures à apprendre des interfaces et des outils compliqués.

Un outil très pratique

« Avec Creative Cloud et Creative Cloud Express, nous répondons aux demandes de tous les créateurs et catalysons l’économie des créateurs », a déclaré David Wadhwani, Chief Business Officer et Vice-président exécutif d’Adobe. « Creative Cloud Express marque le début d’un tout nouveau parcours visant à faire découvrir les outils de création Adobe aux créateurs débutants, tout en apportant une valeur ajoutée significative à nos abonnés actuels à Creative Cloud ».

Vous pouvez essayer Creative Cloud Express gratuitement. Il sert de remplacement à Adobe Spark, mais il offre davantage de fonctionnalités. En outre, il existe une version premium pour 9,99 euros par mois, qui ajoute des fonctionnalités supplémentaires. Comme Canva, vous obtiendrez plus de modèles, de photos, toutes les polices et d’autres avantages avec le plan premium.