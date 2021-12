Voici le futur smartphone pliable OPPO Find N en photo

Selon les images partagées, le OPPO Find N partagera la même conception que le Galaxy Z Fold 3 de Samsung avec un écran externe et un écran pliable intérieur . Cependant, le smartphone pliable de OPPO semble être un peu plus petit que son homologue de Samsung .

OPPO est prête à faire une incursion dans une nouvelle catégorie de produits la semaine prochaine. La société organise son événement INNO DAY 2021 les 14 et 15 décembre, où elle devrait révéler ses nouvelles lunettes connectées AR, sa première puce NPU et sa caméra rétractable. Cependant, la vedette de l’événement sera le premier smartphone pliable d’OPPO, le OPPO Find N .