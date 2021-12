Les benchmarks du Galaxy S22 Ultra/Note sont dévoilés

Le prochain flagship haut de gamme de Samsung, celui qui disposera apparemment d’un emplacement pour le stylet S Pen, pourrait être connu sous le nom de Galaxy S22 Note, et non S22 Ultra. La variante chinoise, qui porte apparemment le numéro de modèle SM-S908U, a été repérée sur le site Web de Samsung.

Le listing ne mentionne rien d’autre que le numéro de modèle et est une autre indication que la série Galaxy S22 est proche du lancement. Snoopy, qui a été le premier à repérer le listing, affirme que la production bat son plein et que la société sud-coréenne expédie chaque jour des milliers de composants pour sa prochaine gamme premium.

Samsung aurait commencé à produire des pièces pour les smartphones vers la fin du mois d’octobre et la rumeur d’aujourd’hui est conforme à une fuite selon laquelle la production des smartphones commencerait à partir de la première semaine de décembre. L’informateur ajoute également que le fabricant a commencé la production des tablettes Galaxy Tab S8, mais le volume est très faible pour le moment.

According to my Info, Samsung is producing and shipping thousands of parts per day for the S22 Series. So the production is in “full swing”. Mostly Pet-Sheets and Flex-Cables, 10–20 k per Week. Tab S8 Production also started, but only a few hundred parts were made last week. https://t.co/b6XPwPIrYT —Snoopy (@_snoopytech_) December 11, 2021

D’après ce que nous avons entendu jusqu’à présent, il semble que la série Galaxy S22 sera plus puissante que les smartphones S21 du début de l’année 2021, avec des mises à niveau de la caméra ainsi que des améliorations des composants internes. Dans le même temps, Samsung devrait maintenir les prix des smartphones Galaxy S22 au même niveau que ceux des Galaxy S21 — ils devraient donc commencer à environ 859 euros.

Un benchmark douteux

La version chinoise du Galaxy S22 Ultra/S22 Note a également été vue sur le site de benchmarking Geekbench. Ce modèle est équipé du chipset Snapdragon 8 Gen 1 de Qualcomm et a obtenu un score de 1 219 points pour un seul cœur et de 3 154 points pour plusieurs cœurs. Pour référence, le Galaxy S21 Ultra a obtenu 1 100 points et 3 500 points sur le même test et un appareil de référence alimenté par le Snapdragon 8 Gen 1 a obtenu 1 235 points et 3 837 points.

Il est donc possible que le Galaxy S22 Note vu sur Geekbench soit un appareil non commercialisé, ou que les résultats soient faux, ce qui semble certainement possible parce que le listing indique que le smartphone a 8 Go de RAM, mais selon une fuite antérieure, le S22 Ultra/S22 Note ne sera disponible qu’en variantes de 12 Go et 16 Go.

Pour ce que cela vaut, un Galaxy S22 Note équipé de la puce Exynos 2200 de Samsung avec la même quantité de RAM aurait obtenu 691 points dans le test moncoeur et 3 167 dans le test multicoeurs.

Samsung devrait révéler la série Galaxy S22 en février.