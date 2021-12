Le smartphone connu sous le nom de Galaxy S22 Ultra s’appellera Galaxy S22 Note

by

by

Lorsque Samsung a renoncé à lancer un smartphone Galaxy Note 2021 plus tôt cette année, la plupart d’entre nous ont pensé que c’était la fin pour la populaire phablette à stylet de la société. Cependant, de nouveaux rapports indiquent que Samsung pourrait faire une volte-face complète et relancer la gamme Galaxy Note dès février 2021.

Fin septembre, lorsque les premiers rendus du Galaxy S22 Ultra sont apparus, une rumeur a couru selon laquelle Samsung allait commercialiser l’appareil sous le nom de Galaxy Note 22 Ultra. Cette rumeur est de nouveau d’actualité, mais il y a un rebondissement.

Des rendus et des images réelles du prochain flagship haut de gamme de Samsung, que nous pensions être le Galaxy S22 Ultra, semblent montrer un successeur du Galaxy Note. L’appareil est « très rectangulaire » et offrira apparemment un emplacement pour ranger le stylet S Pen. Il se démarque également des deux autres modèles.

Pendant un moment, la rumeur a couru que le modèle doté d’un emplacement pour le S Pen serait commercialisé sous le nom de Galaxy Note 22 Ultra, la variante que nous connaissons actuellement sous le nom de Galaxy S22+ serait appelée Galaxy S22 Pro, et le modèle de base serait connu sous le nom de Galaxy S22.

Plus tard, ces fuites ont été réfutées, laissant entendre que Samsung ne raviverait pas la flamme de la gamme Note. À la fin du mois dernier, un rapport a confirmé cette affirmation en affirmant que Samsung ne prévoit pas de sortir un smartphone Note en 2022 ni dans les années à venir d’ailleurs. La source Tron a maintenant relancé cette rumeur et il affirme qu’il n’y a pas de Galaxy S22 Ultra, et que nous pouvons plutôt nous attendre à un Galaxy S22 Note.

S22 ULTRA IS DEAD Next is the S22 Note 😉 – Tron ❂ (@FrontTron) December 10, 2021

De quoi rebooster les ventes ?

L’affirmation ne semble pas farfelue, étant donné non seulement les récents rapports à son sujet, mais aussi ceux d’il y a près de 3 ans qui indiquaient que Samsung combinerait les gammes Galaxy Note et Galaxy S à terme. Une marque Note pourrait aider Samsung à stimuler ses ventes et à faire du modèle Ultra l’un des meilleurs smartphones de 2022.

Quel que soit le nom, nous nous attendons à ce que le smartphone premium de Samsung offre un écran de 6,8 pouces avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, une configuration à quatre caméras, une batterie d’une capacité de 5 000 mAh et une puce phare sous le capot. Les nouveaux smartphones seront probablement révélés en février et coûteront le même prix que leurs prédécesseurs.