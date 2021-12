Une présumée photo d’un Galaxy S22 révèle un nouveau design brillant

La gamme Samsung Galaxy S22 est presque arrivée. Pendant longtemps, sur la base des rendus précédemment divulgués, nous avons eu l’impression que les Galaxy S22 et S22+ auront un design très analogue à la série Galaxy S21. Maintenant, une photo prise sur le vif de la future série phare de Samsung est apparue sur Weibo, révélant quelques différences, comme le souligne MyFixGuide.

Il semble que le Galaxy S22 aura une surface brillante, probablement faite de verre, ce qui donnerait aux smartphones une sensation plus premium. S’agit-il d’une réponse aux plaintes de certaines personnes concernant le Galaxy S21, dont la coque arrière était en plastique et qui semblait bon marché ? Eh bien, qui sait ? Il est possible que Samsung ait simplement voulu ajouter un look un peu plus accrocheur, et quelque chose de supplémentaire pour différencier sa nouvelle gamme de la série « S ».

Outre le nouvel aspect brillant, la photo montre également ce qui semble être des capteurs qui dépassent du bloc de caméra sur lequel elles sont placées. Contrairement à l’introduction de la surface brillante, ce changement pourrait être dû à des modules de caméra plus grands et à la nécessité d’un espace physique plus important pour les loger.

Tout le reste semble être identique, les trois caméras, le flash LED séparé, et même le logo Samsung sur le fond.

De récentes rumeurs indiquent que le Galaxy S22 sera disponible dans une multitude de coloris, notamment or rose, vert, noir et blanc. Sachant maintenant que la coque arrière pourrait être brillante, je suis impatient de voir comment ces couleurs apparaissent sur une telle surface.

On attend le Galaxy S22 Ultra Note

Les précédentes rumeurs ont suggéré que les prochains flagships pourraient être équipés des puces Snapdragon 8 Gen 1 ou Exynos 2200, bien que cela dépende de votre région. Nous avons également entendu dire que la série Galaxy S22 coûterait environ le même prix que la série Galaxy S21, et nous pourrions ne pas voir une hausse de prix cette fois.

Après avoir découvert que les modèles S22 standards arboreront un design brillant, on peut se demander si des photos du modèle Ultra (ou Note) avec un look similaire vont commencer à apparaître en ligne. Cependant, cela semble plutôt improbable, sachant que Samsung essaie apparemment de faire en sorte que son meilleur des meilleurs se distingue davantage du reste de la gamme.