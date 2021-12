Les utilisateurs de Windows 11 peuvent désormais installer WSL depuis le Microsoft Store

Le Windows Subsystem for Linux plus souvent abrégé WSL a été ajouté au Microsoft Store en tant qu’application distincte. Avec la publication de Windows 11 Insider Preview Build 22518 sur le canal Dev, les membres du programme Windows Insider peuvent installer l’application directement à partir de la ligne de commande.

« À partir de cette version preview, nous avons facilité l’accès des nouveaux utilisateurs au WSL dans le Microsoft Store en modifiant la commande `wsl.exe — install` afin d’installer WSL à partir du Microsoft Store par défaut », explique Brandon LeBlanc, gestionnaire principal de programme chez Microsoft, dans le article de blog. « De plus, nous avons ajouté quelques arguments supplémentaires à `wsl.exe -install` pour faciliter la configuration de votre installation, comme `wsl -install -no-launch` qui installera une nouvelle distribution WSL sans la lancer immédiatement ».

En outre, sa présence sur le Microsoft Store permet aux utilisateurs non seulement de l’installer, mais aussi d’obtenir plus facilement les mises à jour. Grâce au modèle de mise à jour du Microsoft Store, WSL peut donc obtenir des améliorations indépendamment des mises à jour du système d’exploitation et sans dépendre de Windows Update. Jusqu’ici, WSL pouvait être installé en tant que fonctionnalité Windows directement à partir du système d’exploitation, et son entretien nécessitait des mises à jour Windows dédiées.

Pour ceux qui l’ignorent, Windows Subsystem for Linux est une couche de compatibilité qui permet aux utilisateurs d’exécuter des exécutables binaires Linux (au format ELF) de manière native sur Windows 10, Windows 11 et Windows Server 2019.

L’entreprise l’a mis à niveau vers WSL 2 en juin 2019, en le mettant à la disposition des clients de Windows 10 depuis le programme Windows Insider (édition Famille incluse). Cela dit, WSL n’est pas disponible par défaut pour tous les utilisateurs de Windows 10 et doit être installé. Cela peut être fait à la fois par le biais du programme Windows Insider, ou manuellement.

Un outil pour les développeurs

WSL 2 prend en charge la compatibilité totale des appels système, offre des performances accrues du système de fichiers et des technologies de virtualisation exécutant un noyau Linux dans une machine virtuelle (VM).

Microsoft décrit WSL comme « principalement un outil pour les développeurs — en particulier les développeurs Web et ceux qui travaillent sur ou avec des projets open source » et a, depuis 2018, affirmé que le service nécessitait « moins de ressources qu’une machine virtuelle complète ». En avril de cette année, la société a publié une build de test de Windows 10 qui permet aux utilisateurs d’exécuter une app d’interface utilisateur graphique Linux à l’aide de WSL 2 et CBL-Mariner.

L’application sur le Microsoft Store pour Windows 10 a été annoncée en octobre 2021.