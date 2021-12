Game Awards 2021 : les plus grandes annonces et les bandes-annonces

Les Game Awards ne sont pas des cérémonies de remise de prix comme les autres. Il ne s’agit pas tant d’une célébration des meilleurs jeux de l’année que d’une plateforme marketing. Bien sûr, des statues dorées sont remises lors de la cérémonie, mais le principal attrait de la cérémonie réside dans l’annonce de jeux exclusifs.

Cette année, les Game Awards ont présenté plus de 50 jeux, y compris quelques grandes surprises. Quels ont été les grands moments de la soirée ? Sonic Frontiers a fait ses débuts, et il semble presque identique à The Legend of Zelda : Breath of the Wild, Among Us va faire l’objet d’une surprise sortie en VR, et Elden Ring a reçu une nouvelle bande-annonce. Nous avons également eu un premier aperçu des nouveaux jeux Wonder Woman et Star Wars. C’était un événement de la taille de l’E3.

Si vous n’avez pas envie de regarder trois heures de bandes-annonces de jeux vidéo, j’ai ce qu’il vous faut. Voici toutes les annonces de la cérémonie des 2021 Game Awards.

Les débuts de Sonic Frontiers et de Sonic the Hedgehog 2

Les fans de Sonic ont reçu une double dose de nouvelles lors du salon. Tout d’abord, nous avons enfin pu voir de plus près le nouveau jeu du hérisson bleu, qui avait été annoncé plus tôt dans l’année. Sonic Frontiers est un jeu à monde ouvert, ce qui constitue un changement radical pour la série. Il sortira à la fin de l’année 2022.

Ben Schwartz et Jim Carrey ont également présenté une bande-annonce pour le prochain film du hérisson bleu. La première bande-annonce de Sonic the Hedgehog 2 mettait en scène Tails, un Dr Robotnik plus fidèle au jeu, et Knuckles. La suite du film sortira en salles le 8 avril.

Alan Wake 2 arrive en 2023

Alan Wake 2 aura enfin sa suite tant attendue. Une bande-annonce n’a pas montré grand-chose, si ce n’est que le titulaire, Alan Wake, se tient dans une rue sombre. Il s’agira d’un jeu de survie et d’horreur, contrairement à l’original, qui était considéré comme un jeu d’action. Il sera lancé en 2023 et nous n’aurons pas d’autres informations avant l’été prochain.

Wonder Woman a droit à son propre jeu

Warner Bros. réalise un jeu sur Wonder Woman. Une bande-annonce très courte a été diffusée, montrant l’héroïne posant sur un écran noir. Aucune autre information, y compris la date de sortie, n’a été révélée.

Star Wars Eclipse est un nouveau jeu de Quantic Dream

Star Wars Eclipse est un nouveau jeu Star Wars du développeur Quantic Dream, en collaboration avec LucasFilm Games. Une bande-annonce cinématique a révélé que le jeu se déroule dans la Haute République et qu’il met en scène des personnages bien connus comme Yoda. Le jeu en est au début de son développement et n’a pas reçu de date de sortie.

Elden Ring fait une apparition remarquée

Après avoir remporté le prix du jeu le plus attendu deux fois de suite, Elden Ring a reçu une nouvelle bande-annonce pendant le salon. Le clip, axé sur l’histoire, fait la part belle aux cinématiques. Il s’ouvre sur une femme à quatre bras qui parle, avant de présenter certains des personnages et de l’histoire du jeu. Il se termine par un ennemi gigantesque, armé de deux épées, prêt à attaquer le héros du jeu.

Among Us arrive en VR

Dans l’histoire la plus improbable de la soirée, Among Us arrive en VR. Le jeu permettra aux joueurs d’enfiler un casque et de s’amuser à tuer leurs amis dans l’espace virtuel. Pour l’instant, il semble que seule la carte Skeld sera jouable en mode VR. La version VR n’a pas de date de sortie pour le moment, mais elle sera compatible avec le PS VR, le Meta Quest 2 et le Valve Index.

Dune revient enfin dans le monde du jeu vidéo

Après une adaptation cinématographique réussie, Dune a enfin droit à un nouveau jeu vidéo. Dune : Spice Wars est le premier jeu vidéo sur Dune depuis 2001. Ce nouveau jeu est développé par Shiro Games, le studio à l’origine de Northgard. Il s’agit d’un jeu de stratégie 4X en temps réel. Le jeu sera disponible sur PC et en accès anticipé en 2022.

Suicide Squad: Kill the Justice League

Après avoir eu droit à une bande-annonce cinématique au DC Fandome en 2020, nous avons enfin pu voir de plus près Suicide Squad de Rocksteady : Kill the Justice League de Rocksteady. La bande-annonce a enfin montré un peu de gameplay, dans lesquels les membres de l’équipe courent dans une ville et battent les aliens. The Flash y fait notamment une apparition. Le jeu sera disponible en 2022 et ne sera pas lancé sur les consoles de dernière génération.

Une nouvelle bande-annonce pour Horizon Forbidden West

Horizon Forbidden West a fait une apparition au salon. Le clip de gameplay axé sur l’action a montré des tonnes de nouveaux robots. Il a été suivi d’une interprétation par un orchestre d’une chanson de la partition du jeu.

A Plague Tale: Requiem arrive sur Switch

Nous avons eu un autre aperçu du jeu furtif A Plague Tale : Requiem. Une bande-annonce centrée sur l’histoire a montré une partie de l’action furtive du jeu et beaucoup de rats. Le jeu n’a toujours pas de date de sortie, mais il sera disponible en 2022 sur PC et consoles, y compris la Nintendo Switch (depuis le cloud), ce qui est une surprise.

