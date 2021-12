Un ensemble de 15 images exclusives nous donnent un aperçu unique de l’Apple Park

Le magazine Wallpaper*, une publication internationale consacrée aux superbes photographies d’architecture et de design, vient de publier un ensemble de 15 images exclusives, qui nous donnent un aperçu unique du siège légendaire d’Apple : l’Apple Park de Cupertino.

Les photographies mettent en exergue les activités de l’équipe de conception d’Apple dans leur habitat naturel, qui s’inscrit dans la droite ligne du goût bien connu d’Apple pour le minimalisme et la classe de ses produits.

La société de Cupertino est connue depuis longtemps pour sa discrétion sur ses produits, ses projets futurs et surtout sur ce qui se passe derrière les murs entièrement en verre et parfaitement symétrique.

Jusqu’à présent, toutes les réunions, les discussions et les processus de conception qui se déroulaient entre ces murs étaient tenus au secret, restant un parfait mystère pour les personnes extérieures pendant des années. Et si un employé enfreignait le protocole, il pouvait s’attendre à un licenciement immédiat.

Hormis les terrains ouverts et verdoyants de la cour intérieure du parc, nous n’avons jamais vraiment eu une idée de ce à quoi ressemblaient les espaces de travail à l’intérieur. Seraient-ils aussi ternes et gris que la plupart des bureaux de grands groupes, ou suinteraient-ils l’inspiration et la créativité caractéristiques d’Apple ? Il semble que la deuxième hypothèse soit la bonne, bien que les photos soient plutôt limitées en nombre — étant donné l’immensité de l’Apple Park — et clairement arrangées pour mettre en valeur les parties les plus sophistiquées des quartiers de l’équipe de conception d’Apple.

Evans Hankey et Alan Dye (photo ci-dessous) sont à la tête de l’équipe de conception d’Apple, et ils ont fait visiter à l’équipe de Wallpaper* les pièces secrètes qui, jusqu’à présent, étaient interdites aux personnes extérieures.

Un design qui rappelle un Apple Store

Une fois à l’intérieur, on a l’impression de pénétrer dans le décor familier des Apple Store, qui tend à être le même partout dans le monde. Des tables en bois, des surfaces vitrées lisses, un minimum de désordre — l’esthétique générale est largement la même à l’intérieur des pièces de l’Apple Park. Chaleureux, confortable, agréable à regarder, mais aussi très professionnel et orienté vers le travail.

Les pièces que nous voyons vont des grandes salles de conférence aux laboratoires de conception plus petits et peut-être plus accueillants. Sur la photo ci-dessus, un concepteur audio est plongé dans le processus de création de sons personnalisés dans le laboratoire sonore du Design Studio d’Apple.

Quelques-unes des photos prises par Wallpaper* illustrent également le processus de conception de l’Apple Watch idéale. Bien que la dernière Apple Watch Series 7 ne soit sortie qu’en octobre, nous savons qu’Apple travaille déjà d’arrache-pied à la création de la prochaine génération de smartwatches, qu’elle améliore et fait évoluer d’année en année.

« Vivre dans le futur »

Apple est bien connu pour « vivre dans le futur », non seulement en raison de ses technologies d’avant-garde, mais aussi parce qu’il a tendance à toujours se préparer pour de nombreuses années à venir — que ce soit en brevetant tout et n’importe quoi des années à l’avance, mais aussi parce qu’elle travaille souvent sur la prochaine-nouvelle génération d’un produit, avant même que la génération suivante ne soit sortie.

D’autres photos du processus de conception des produits ont été prises, notamment l’agencement complexe d’autres produits phares d’Apple, en particulier l’iPhone et le MacBook.