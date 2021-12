Le prix du Galaxy S22 restera probablement le même que celui du Galaxy S21

Les rumeurs concernant Samsung ne cessent d’apparaître de plus en plus souvent. Les dernières informations font constamment mention du Galaxy S21 FE qui serait lancé dans la première moitié du mois de janvier 2022. Ces rumeurs suggèrent également que le smartphone abordable de Samsung arriverait avec un prix très intéressant qui correspondrait au prix du Galaxy S20 FE de cette année.

Et, il semble que la société prévoit également d’utiliser la même stratégie avec le Galaxy S22, car de nouvelles rumeurs impliquent qu’ils auront le même prix que son prédécesseur.

Il s’agit là de bonnes nouvelles pour ceux qui sont intéressés par la nouvelle série Galaxy S22, car les dernières rumeurs affirment qu’ils ne seront pas plus chers que l’itération actuelle de la célèbre série Galaxy S de Samsung. Ces rumeurs suggèrent que le nouveau Galaxy S22 arriverait avec un prix de 859 euros en France, ce qui correspond exactement au prix de la variante standard du Galaxy S21. Cela aiderait également les clients à choisir entre le Galaxy S21 FE et le Galaxy S22, car ils auraient une différence de prix d’une centaine d’euros.

Si les prix restent au même niveau que la gamme Galaxy S21, vous pouvez vous attendre à ce que le Galaxy S22 commence à 859 euros, le Galaxy S22+ à 1059 euros et le Galaxy S22 Ultra à 1 259 €.

Si vous recherchez plus de stockage ou de mémoire vive (RAM) que la variante de base, vous paierez probablement plus cher et il peut y avoir une certaine fluctuation sur chaque marché en fonction de facteurs externes. Le fait que Samsung s’en tienne à ces prix de base est une bonne nouvelle pour tout le monde, et espérons qu’il en sera de même pour les futures gammes de smartphones phares de Samsung.

Le Galaxy S22 attendu pour être le plus vendu

La rumeur suggère également que Samsung espère vendre environ 14 millions d’unités du Galaxy S22. Dans le même temps, le Galaxy S22+ et le Galaxy S22 Ultra devraient enregistrer respectivement 8 millions et 11 millions de ventes.

Cela signifie que Samsung estime que sa variante la plus abordable sera le modèle le plus vendu. N’oubliez pas de prendre cette information avec des pincettes, car nous continuerons très probablement à voir davantage d’informations faire surface à mesure que nous nous rapprochons du lancement de la série Galaxy S22. N’oubliez pas que le nouveau fleuron de Samsung arriverait la deuxième semaine de février, et que les précommandes commenceraient le jour même de l’événement Unpacked.