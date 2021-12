Twitter est la dernière plateforme en date à tester une fonctionnalité imitant TikTok

Twitter a récemment travaillé dur pour ajouter de nouvelles fonctionnalités à sa plateforme, et de nombreuses fonctionnalités passionnantes et intéressantes font leur apparition pour certains utilisateurs. Aujourd’hui, 9to5Mac fait état d’une nouvelle série de fonctionnalités que les utilisateurs de Twitter peuvent tester. L’une d’entre elles est la possibilité d’appliquer des avertissements ponctuels aux photos et aux vidéos, et une refonte de l’onglet Explorer.

L’application teste actuellement une option qui vous permet d’ajouter un avertissement ponctuel sur les photos et les vidéos que vous tweetez. Ces avertissements peuvent servir aux utilisateurs que vous souhaitez mettre en garde contre votre contenu publié, quelle qu’en soit la raison (par exemple, vous pouvez utiliser cette fonctionnalité pour des choses comme les avertissements de déclenchement).

Avant ce test, les utilisateurs avaient la possibilité de déclarer que tous leurs tweets étaient sensibles, mais désormais, avec cette nouvelle fonctionnalité, les utilisateurs peuvent identifier uniquement certains tweets de leur compte comme sensibles pour certains publics.

Lorsque vous téléchargez une image sur Twitter, vous pourrez cliquer sur les trois points, puis sur le petit drapeau dans le coin inférieur droit et vous pourrez cocher une case correspondant à votre contenu. Par exemple, les options pour le contenu sensible sont « Nudité », « Violence » ou simplement « Sensible ». Une fois que vous aurez posté cette photo ou cette vidéo, elle apparaîtra de manière floue dans le flux des autres utilisateurs, avec l’avertissement affiché. Bien entendu, si les utilisateurs souhaitent toujours voir le Tweet, ils pourront cliquer sur l’avertissement.

Si vous n’incluez pas d’avertissement pour un de vos messages, Twitter s’en remettra aux utilisateurs pour déterminer s’il contient ou non du contenu sensible, comme c’était le cas avant cette option. Cela signifie que les utilisateurs pourront toujours signaler votre contenu et que, sur la base de ces rapports, la plateforme déterminera si votre message doit être accompagné d’un avertissement ou non.

People use Twitter to discuss what’s happening in the world, which sometimes means sharing unsettling or sensitive content. We’re testing an option for some of you to add one-time warnings to photos and videos you Tweet out, to help those who might want the warning. pic.twitter.com/LCUA5QCoOV — Twitter Safety (@TwitterSafety) December 7, 2021

En outre, Twitter expérimente désormais une approche de traitement des rapports centrée sur l’humain. Cela signifie que lorsque vous signalez un message, au lieu de vous demander quelles règles le tweet enfreint exactement, l’application vous donnera la possibilité de décrire dans vos propres mots ce qui se passe, et en fonction de votre réponse, elle déterminera quelles règles sont violées par ce message.

Twitter teste également un nouvel onglet Explorer

En outre, Twitter a annoncé qu’un nouvel onglet « Explorer » sera disponible pour des tests pour certains utilisateurs dans certains pays. Le test est disponible pour les utilisateurs qui utilisent Twitter en anglais sur les systèmes d’exploitation mobiles Android et iOS. Twitter teste des avertissements ponctuels pour les photos et les vidéos, ainsi qu’un onglet « Explorer » analogue à l’expérience TikTok.

Le test consiste essentiellement en un onglet « Explorer » remanié, qui ressemble beaucoup à la très populaire plateforme de partage de vidéos TikTok. Avec ce nouveau design, la section « Explorer » de Twitter comportera un onglet « Pour vous » et un onglet « Tendance ». Bien entendu, vous pourrez toujours répondre, retweeter, aimer et partager le contenu qui y est affiché.

*checks Explore tab* If it’s looking different, then you’re in our latest test: a new Explore experience to help you discover the best content that’s trending. Available in certain countries for some of you who use Twitter in English on Android and iOS. pic.twitter.com/PGQwMT8r8B — Twitter Support (@TwitterSupport) December 8, 2021

La société n’a pas donné de détails sur la façon dont cette section « Explorer » fonctionnera, mais il semble qu’elle sera assez analogue à TikTok, de sorte que vous serez en mesure de glisser entre les nouveaux contenus.

Pour l’instant, on ne sait pas quand ces deux fonctionnalités seront disponibles pour le grand public. Les deux sont actuellement en période de test et ne sont disponibles que pour un ensemble spécifique d’utilisateurs, et il est toujours possible que la plateforme décide de ne pas les mettre en œuvre pour la base d’utilisateurs globale, alors gardez cela à l’esprit.