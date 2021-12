Le Razer Phone Cooler Chroma est un ventilateur de refroidissement pour l’iPhone et Android

Razer propose deux versions du Phone Cooler Chroma, un modèle compatible MagSafe qui s’enclenche magnétiquement sur les iPhone récents et un modèle avec une « pince universelle » pour les smartphones Android ou les iPhone sans MagSafe mesurant de 67 à 88 mm de long. Cette dernière version est un peu plus volumineuse, mais devrait offrir la même action de refroidissement.

