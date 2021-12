Le Realme GT 2 Pro doté du Snapdragon 8 Gen 1 sera lancé le 9 décembre

by

La course au lancement du premier smartphone au monde doté de la puce Snapdragon 8 Gen 1 de Qualcomm est toujours d’actualité. Alors que nous pensions que Motorola l’avait gagné, Realme a émergé pour donner une concurrence au coude à coude à son homologue chinois. Realme a maintenant annoncé la date de lancement du Realme GT 2 Pro en Chine. Le smartphone, qui est confirmé pour venir avec le chipset Snapdragon 8 Gen 1, est tout prêt à être lancé le 9 décembre.

Ainsi, le lancement du Realme GT 2 Pro et celui du Moto Edge X30 de Motorola coïncideront. Pour rappel, Motorola a récemment annoncé le lancement de son téléphone phare Snapdragon 8 Gen 1 le 9 décembre en Chine. Le smartphone Realme sera également lancé en Chine en premier, comme le souligne la publication sur Weibo.

Alors que Motorola et Realme deviendront les premières entreprises à lancer le premier smartphone avec le dernier chipset de Qualcomm, d’autres constructeurs sont également sur les rangs. Xiaomi, OnePlus et OPPO ont confirmé qu’ils lanceront leurs smartphones phares avec le successeur du Snapdragon 888. Le Xiaomi 12, la série OnePlus 10 et le OPPO Find X4 devraient prochainement être lancés.

Pour en revenir au Realme GT 2 Pro, nous n’avons pas de détails officiels à son sujet. Cependant, les fuites passées nous ont donné un indice sur la façon dont il sera. Il est suggéré que le smartphone sera livré avec un design analogue au Nexus 6P (différent des smartphones Realme GT) et dispose d’une grande bosse de caméra arrière, qui rappelle celle du Pixel 6. L’avant pourrait présenter un écran perforé.

Il pourrait être livré avec un châssis en céramique mais un cadre métallique.

Quelques rumeurs

En ce qui concerne les spécifications, le Realme GT 2 Pro devrait être livré avec un objectif GR de 50 mégapixels pour une meilleure qualité photo. L’objectif GR est qualifié de l’un des meilleurs objectifs de caméra qui peuvent tenir dans un petit châssis et réduire les problèmes d’images fantômes. Le smartphone pourrait également être équipé d’une caméra ultra-large de 50 mégapixels et d’un téléobjectif de 8 mégapixels. Une caméra frontale de 32 mégapixels est également attendue.

Il est susceptible d’arborer un écran OLED WQHD+ de 6,8 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, jusqu’à 12 Go de RAM, 256 Go de stockage, le support de la charge rapide de 125 W et Android 12 avec Realme UI 3.0. Le smartphone pourrait également disposer d’un capteur d’empreintes digitales incrusté à l’écran. Bien que les détails du prix restent inconnus, le Realme GT 2 Pro pourrait commencer à 799 dollars.