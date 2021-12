Qualcomm pourrait transférer une partie de la production du Snapdragon 8 Gen 1 de Samsung à TSMC

La semaine dernière, Qualcomm a annoncé son chipset phare haut de gamme, le Snapdragon 8 Gen 1. La nouvelle plateforme est construite sur les processus de 4 nm de Samsung, et il semble que Samsung ait quelques problèmes de production, et que Qualcomm puisse transférer une partie de sa production vers TSMC.

Le nouveau Snapdragon 8 Gen 1 est plus économe en énergie, offre des vitesses plus rapides et apporte des améliorations significatives par rapport à son prédécesseur. Il s’agit d’un chipset haut de gamme conçu pour les flagships Android, et il n’est pas surprenant de voir que Qualcomm se concentre désormais sur le bon déroulement de la production du nouveau SoC annoncé.

Selon des sources internes, relayées par GSMArena, Qualcomm pourrait ne pas être satisfait des rendements de Samsung, et la société pourrait ne pas être en mesure de répondre à ses demandes.

Selon les sources, Qualcomm va s’associer à TSMC pour produire une partie de la production que Samsung n’est pas en mesure de réaliser afin de répondre à la demande fixée par Qualcomm. Certains disent et pensent que c’est une mauvaise chose, car cela pourrait avoir un effet négatif sur l’uniformité des chipsets, ce qui est un point valable.

Des puces plus performantes ?

TSMC est connue pour être l’une des plus grandes entreprises de semi-conducteurs au monde. TSMC est également connue pour construire des puces plus efficaces — concernant la puissance et de taille — et il existe une réelle possibilité que les puces fabriquées par la société soient plus performantes que celles fabriquées par Samsung. Une chose analogue s’est produite à l’époque de l’annonce de l’iPhone 6S, qui était livré avec un ensemble de SoC A9 fournis par TSMC et Samsung.

Beaucoup de choses ont changé depuis l’ère de l’iPhone 6 S, et bien que nous puissions encore voir quelques petits changements entre les puces produites par différents fabricants, il pourrait ne pas y avoir de changements significatifs dans l’ensemble du produit fini.