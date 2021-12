Bien qu’elle n’ait jamais sorti un seul appareil équipé du processeur Snapdragon 888 de Qualcomm et qu’elle ait dévoilé le Moto G200 avec un SoC Snapdragon 888+ sous son capot il y a seulement quelques semaines, Motorola se prépare à devenir la première entreprise au monde à rendre officiel un smartphone basé sur le monstre Snapdragon 8 Gen 1 nouvellement nommé.

Bien sûr, la puce de pointe ne sera pas la seule chose formidable à propos du Moto Edge 30 Ultra (ou Edge X30), avec un tas d’autres spécifications impressionnantes comme le support de la charge rapide de 68 W, une triple configuration de caméra arrière avec deux capteurs différents de 50 mégapixels, et une caméra frontale de 60 mégapixels récemment divulgués et/ou confirmés pour envoyer un frisson dans le dos de certains cadres de Samsung, Apple et Xiaomi.

Moto’s most exciting mobile phone this year, the moto edge X30 under-screen camera version, Snapdragon 8 Gen1 processor, shockingly, the under-screen camera uses a 60MP camera. The most important thing is that its chin have killed all 2021 mobile phones. pic.twitter.com/abSCBPn0pC — Ice universe (@UniverseIce) December 7, 2021

D’autres raisons de se réjouir de l’arrivée imminente du Motorola Edge X30, qui devrait faire ses débuts officiels en Chine sous ce nom le jeudi 9 décembre, est la caméra sous l’écran.

Ce modèle, qui ne sera probablement jamais commercialisé en dehors de la Chine, sera apparemment doté d’un design incroyablement attrayant, avec des bords très fins tout autour de l’écran AMOLED, sans aucun doute très net, et aucune gênante découpe dans la dalle. Il n’y a pas d’encoche non plus, la caméra frontale se trouvant sous l’écran.

Il est vrai que la technologie de caméra sous l’écran existe depuis un certain temps déjà, ayant fait ses débuts sur un flagship ZTE il y a plus d’un an et s’étendant lentement à un certain nombre d’autres marques, dont Samsung.

Quelle qualité ?

Avant de s’emballer, il est important de se rappeler que l’appareil réel peut encore sembler différent, surtout en action et sous certains angles. À première vue, la caméra sous l’écran semble définitivement meilleure que celle du Galaxy Z Fold 3 de Samsung, qui est loin d’être invisible. Comme l’a souligné Ice Universe sur Twitter, le « menton » (bord sous l’écran) est aussi considérablement plus fin que ce que le Galaxy Note 20 Ultra a à offrir dans ce domaine, bien que cela puisse ne pas être vrai pour le modèle « standard » du Motorola Edge X30.

C’est celui que nous nous attendons à voir dans les boutiques du monde entier sous le nom Moto Edge 30 Ultra au début de l’année 2022.