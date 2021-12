Microsoft envisage une refonte radicale du copier-coller dans Edge et Chrome pour Windows 11

Il semble que Microsoft envisage une refonte radicale de la façon dont vous copiez et collez dans son navigateur Web Edge dans Windows 11 — et ces changements pourraient également venir au navigateur Chrome, le rival de Google.

Comme le rapporte Windows Latest, Microsoft travaille avec Google sur une fonctionnalité appelée « Pickling Clipboard » qui pourrait améliorer radicalement les capacités du presse-papiers de Edge et Chrome, vous permettant de copier et coller une plus grande variété de formats de fichiers. Cette fonctionnalité pourrait s’avérer extrêmement utile pour les personnes qui utilisent des applications Web — qui sont des sites Web interactifs fonctionnant un peu comme des applications que vous installez sur votre PC — pour télécharger et partager des fichiers.

En utilisant votre souris ou des raccourcis clavier, vous serez en mesure de copier un large éventail de fichiers sur des sites Web et des applications Web à partir du navigateur, ce qui facilitera grandement notre interaction avec les sites Web.

Selon une mise à jour du site Web Chrome Platform Status, la nouvelle fonctionnalité pourrait arriver sur Chrome 98 et Edge 98.

Microsoft promet également que les données que vous copiez et collez seront compatibles avec les normes de sécurité, et la société a travaillé pour s’assurer qu’aucune corruption ou perte de données ne se produise.

Idéale pour les applications Web

Vous ne le réalisez peut-être pas, mais le copier-coller est l’une des choses les plus courantes que vous pouvez faire lorsque vous travaillez sur votre PC, vous permettant d’ajouter rapidement et facilement du texte, des photos, des fichiers et plus encore d’une source à une autre.

Le fait que Microsoft cherche à améliorer cette fonctionnalité lorsque vous utilisez un navigateur est donc très bienvenu. Elle sera particulièrement pratique pour l’utilisation d’applications Web telles que les éditeurs de photos et les traitements de texte en ligne, car il sera plus facile pour les utilisateurs d’ajouter rapidement des éléments de leur PC à Internet. Bien entendu, ce n’est pas une coïncidence si Microsoft possède une suite d’applications Web qui bénéficieraient grandement de ces améliorations.

Ce qui est particulièrement réjouissant, c’est que le travail de Microsoft sur l’amélioration du copier-coller ne va pas seulement concerner son navigateur Web Edge. Il semble qu’il soit également prévu de l’appliquer au navigateur Chrome, le rival de Google.

Chrome va en bénéficier

En effet, Edge et Chrome fonctionnent désormais sur le même moteur Web — Chromium — qui est la partie centrale d’un navigateur Web qui affiche les sites Web. Depuis que Microsoft a déplacé Edge vers Chromium, nous avons vu un nombre croissant de fonctionnalités conçues par Microsoft arriver sur les deux navigateurs, ainsi qu’une coopération accrue entre Microsoft et Google.

C’est une bonne chose pour les consommateurs, car ils ont davantage de choix quant au navigateur qu’ils souhaitent utiliser. En effet, ils ne manqueront pas de fonctionnalités et d’améliorations s’ils préfèrent rester sur Chrome. Le navigateur de Google reste de loin le navigateur Web le plus populaire au monde, et il n’y a donc pas de mal à ce que Microsoft propose des fonctionnalités telles qu’un meilleur copier-coller pour améliorer les performances de ses applications Web pour les utilisateurs de Chrome également.