Le Honor X30 sera annoncé le 16 décembre

Le dernier modèle de la série X du fabricant chinois de smartphones Honor, le Honor X30, a été officiellement confirmé pour une sortie le 16 décembre.

Il y a tout juste 2 mois, les frères aînés du Honor X30 sont sortis : le Honor X30 Max et le Honor X30i. Comme le reste de la série X et les smartphones Honor dans leur ensemble, ils sont destinés à un public soucieux de leur budget, ou peut-être plus jeune, pour la plupart. Le Honor X30 Max était une véritable phablette, dotée d’un massif écran de 7,09 pouces, bien que le taux de rafraîchissement laissait définitivement à désirer.

Le Honor X30i, quant à lui, était doté d’un écran LCD plus petit (mais toujours aussi grand) de 6,67 pouces, avec un taux de rafraîchissement plus actuel de 90 Hz, une résolution full HD+, et un SoC MediaTek Dimensity 810. Il y avait deux choix pour la taille de la RAM, avec des variantes de 6 ou 8 Go.

Par rapport à ces deux précurseurs, le nouveau modèle Honor X30 prévoit d’être une version plutôt dépouillée de la série, dont nous ne connaissons malheureusement pas encore les spécifications. On peut s’attendre à 4 ou 6 gigaoctets de mémoire vive (RAM) tout au plus, et à un autre processeur MediaTek qui sera probablement compatible avec la 5G, comme c’est en train de devenir la norme.

Le lancement sera diffusé en direct en Chine le 16 décembre, et nous ne savons pas encore avec certitude dans quels pays l’appareil sera vendu, en dehors de la Chine.

Honor tente de s’en sortir seule

La marque de smartphones Honor a été initialement créée en 2013 par sa société mère fondatrice, Huawei. Cependant, en 2018, Huawei s’est retrouvée dans une situation délicate, lorsque les nouvelles sanctions américaines sur les produits exportés ont coupé Huawei de certains de ses composants clés de smartphones, la laissant à court de pièces (et d’argent).

En conséquence, la société chinoise a fini par vendre Honor à un consortium d’acheteurs de Shenzhen (qui comprenait le gouvernement chinois) afin de se maintenir à flot. Depuis lors, Honor s’en sort décemment par ses propres moyens, en sortant le V40 compatible 5G et en poursuivant la gamme Honor X.