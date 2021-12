Le casque VR/AR d’Apple sera axé sur les communications, les jeux et les médias

Le casque de réalité virtuelle (VR) et réalité augmentée (AR) d’Apple a été évoqué par un populaire analyste qui a parlé de ses objectifs et de l’intention de la société pour sa création, en se concentrant sur les communications, les jeux et les utilisations médias. Les rumeurs concernant l’intérêt d’Apple pour un équipement de réalité mixte ont été fortes au cours des derniers mois, comme étant la prochaine grande action de la société.

Mark Gurman a parlé du casque VR/AR d’Apple dans le cadre de la lettre d’information Power On de Bloomberg, où il a évoqué l’orientation du dispositif lors de sa sortie prochaine.

Ici, l’analyste a discuté des intentions du casque VR/AR d’Apple pour les utilisateurs lorsqu’il sortira, en se limitant aux communications pour l’iPhone, aux jeux et à l’utilisation des médias associés à ses appareils.

Initialement, il a été dit que le casque d’Apple avait besoin d’un iPhone avant de fonctionner, ce qui signifie qu’il serait lié à la connexion de l’Apple Watch au smartphone. La connexion requise au smartphone en fait un dispositif qui est un accessoire de l’iPhone, quelque chose qui s’ajoute à ses nombreux dispositifs pour étendre sa fonction à une expérience de visualisation en réalité mixte.

Le casque VR/AR d’Apple arrivera au quatrième trimestre 2022, à temps pour l’iPhone 14, et ce malgré les nombreuses technologies qu’il vise à apporter sur la table, y compris celle d’un FaceTime VR et plus encore. L’une des caractéristiques majeures de ce casque de réalité mixte est le jeu, et il serait axé sur l’intégration des jeux de l’Apple Arcade dans une configuration plus VR.

Les projets d’Apple ?

Les projets à venir d’Apple ont de quoi faire parler d’eux, d’autant que la société est connue pour avoir été secrète sur ses sorties par le passé, se concentrant davantage sur le fait de garder le mystère sans aucune confirmation. L’un des exemples à cet égard est le prochain iPhone 14, le smartphone de nouvelle génération qui fait l’objet de nombreuses rumeurs, mais sans que rien de la part d’Apple ne vienne étayer sa création.

Le géant de Cupertino est également connu pour l’attention qu’il porte à l’Apple Car, une entreprise qui se concentre sur un véhicule électrique qui sera fabriqué par le fabricant de technologie, mais qui est maintenant confronté à des problèmes concernant ses ingénieurs et bientôt ses partenaires. La popularité de l’Apple Car en a fait un sujet d’actualité pour le public, l’entreprise n’ayant rien à dire aux personnes qui demandent à en connaître les détails.

Le caractère secret d’Apple en a fait en quelque sorte sa marque, et c’est ce qui fait que les gens s’investissent davantage dans les sorties à venir, à la limite du mystère et de l’intrigue, en dehors de sa technologie. Apple est connu pour les nombreuses nouveautés qu’elle propose, ce sur quoi les gens se sont concentrés et qu’ils ont méticuleusement examiné.