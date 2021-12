La Google Pixel Watch s’affiche dans des images marketing

by

OK, les sources de Jon Prosser n’étaient pas correctes concernant les côtés plats de l’Apple Watch Series 7. D’autres informateurs ont subi la même désillusion. Mais pour lui donner du crédit, Prosser a montré des images de la Pixel Watch en avril et a même eu les mêmes détails que Business Insider a rapportés l’autre jour. Par exemple, Prosser a mentionné le design sans bords de la montre, et a fait savoir que l’appareil portait le nom de code « Rohan ». Le controversé Prosser a également déclaré en avril que l’appareil serait présenté au premier trimestre 2022, ce que Business Insider a également mentionné la semaine dernière.

Aujourd’hui, Prosser a révélé des images marketing officielles de la Pixel Watch qui, selon lui, proviennent directement de sources internes à Google. C’est courageux de sa part de dire cela sur YouTube, étant donné qu’il fait apparemment face à une sorte d’action en justice lancée par Samsung pour avoir diffusé des images du Galaxy S22 Ultra il y a un mois.

À ce stade, nous ne nous attendons pas à une autre déception pour les fans de Pixel qui attendent cette montre depuis longtemps. Le manque de confiance de Google dans Wear OS l’a soi-disant retenu de sortir une montre aussi récemment qu’en 2019. La décision de Samsung de remplacer son système maison Tizen par Wear OS pour la gamme Galaxy Watch 4 pourrait avoir fourni à Google toute la confiance dont il avait besoin.

Google prévoit d’inclure certaines fonctionnalités qui ne seront disponibles que pour la Pixel Watch, de la même manière qu’elle offre des fonctionnalités spéciales d’Android aux utilisateurs de smartphones Pixel. L’objectif principal est de montrer ce que Wear OS peut être, exactement ce que les smartphones Pixel font pour Android.

Si vous voulez trouver un événement spécifique qui a poussé Google à prendre le développement de la Pixel Watch plus au sérieux, cela pourrait s’être produit en novembre 2019, lorsque Alphabet, la société mère de Google, a acheté le fabricant de trackers d’activité/smartwatch Fitbit pour 2,1 milliards de dollars. À l’époque, Google a déclaré que la transaction pourrait amener la firme à « introduire sur le marché des wearables Made by Google ».

Enfin le combo parfait avec un smartphone Pixel

Une Pixel Watch renforcerait sûrement l’écosystème Google qui a obtenu un énorme coup de fouet cette année avec la sortie des Pixel 6 et Pixel 6 Pro. Malgré les problèmes typiques qui semblent affecter les smartphones Pixel nouvellement sortis chaque année, les smartphones se sont bien vendus et Google prend soin des affaires en publiant des correctifs logiciels pour certains des premiers bugs, y compris ceux liés à la numérotation fantôme, et le lent capteur d’empreintes digitales.

Malheureusement, une mise à jour a fait disparaître la Gomme magique sur les appareils de certains utilisateurs, et les derniers problèmes concernent des problèmes de charge du smartphone et de maintien de la connexion à un réseau cellulaire. Pourtant, il ne semble pas qu’il y ait quoi que ce soit sur cette liste que Google ne puisse pas résoudre avec une mise à jour logicielle.