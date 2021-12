Apple prévoit de redessiner l’iPad Pro, l’iMac haut de gamme, le nouveau Mac Pro et d’autres modèles pour 2022

En outre, Gurman a fourni sa ventilation complète sur tout ce que lui et les utilisateurs d’Apple peuvent s’attendre en 2022, en mentionnant : « 2021 a été une année modeste pour les mises à niveau des produits Apple, mais je m’attendrais à un plus large éventail de nouveaux produits en 2022. Passons en revue la liste de ce que j’attends l’année prochaine ».

Gurman a corroboré le fait que la refonte annoncée fait partie du plan d’Apple. Il a notamment déclaré qu’ Apple est en passe de publier un nouveau modèle d’iPad Pro prenant en charge la recharge sans fil . La société prévoit également de mettre à niveau l’iPad d’entrée de gamme et l’iPad Air d’entrée de gamme. En outre, le MacBook Air remanié d’Apple est en préparation pour 2022 , qui rejoindra l’iMac haut de gamme remanié avec une puce Apple Silicon . Un nouveau MacBook Pro d’entrée de gamme est également prévu. Et, Apple devrait sortir un nouveau Mac Pro et un nouveau Mac mini en 2022.