Les spécifications du OnePlus Nord 2 CE ont été divulguées et révèlent des améliorations majeures

Alors que 2022 approche à grands pas, presque tous les fabricants de smartphones Android se préparent à sortir leurs produits. OnePlus semble également se préparer à bondir, car non seulement le fleuron OnePlus 10 fait l’objet de fuites ici et là, mais les prochains smartphones de milieu de gamme de la société font également partie des rumeurs.

OnePlus va bientôt ajouter un nouveau membre à sa gamme Nord de milieu de gamme en Inde. Cette fois, il s’agira de la deuxième génération de la variante CE (Core Edition) du Nord, prétendument appelée OnePlus Nord 2 CE. Le calendrier de lancement présumé du smartphone en Inde ainsi que ses spécifications ont été divulguées, nous donnant un indice de ce qu’il apportera.

Selon un informateur, Yogesh Brar, relayé par 91Mobiles, le OnePlus Nord 2 CE devrait être lancé en Inde à la fin du mois de janvier ou au début du mois de février de l’année prochaine. Cette fuite intervient après que le smartphone ait été récemment repéré sur le site du BIS (Bureau of Indian Standards) sous le nom de code « Ivan ».

Nous avons également la fiche technique de l’appareil. Sur la base de la fuite, le OnePlus Nord 2 CE est susceptible d’être livré avec un écran AMOLED de 6,4 pouces avec un support pour un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Il serait propulsé par le processeur Dimensity 900 de MediaTek. Avec cela, il deviendra le deuxième smartphone OnePlus à venir avec un chipset MediaTek. Le premier était le OnePlus Nord 2. Le smartphone peut être livré avec jusqu’à 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. Il pourrait également y avoir une variante à 6 Go de RAM.

En ce qui concerne les caméras, le smartphone pourrait en avoir trois à l’arrière. Cela comprend une caméra principale OmniVision de 64 mégapixels, une caméra ultra-large de 8 mégapixels et une caméra macro de 2 mégapixels. À l’avant, le smartphone pourrait être équipé d’une caméra frontale de 16 mégapixels. Pour ceux qui ne le savent pas, le Nord CE 5G est équipé d’un objectif monochrome de 2 mégapixels, mais les autres caméras sont les mêmes.

Une charge rapide bienvenue

En outre, on s’attend à ce qu’il dispose d’une batterie d’une capacité de 4 500 mAh avec le support de la charge rapide de 65 W (également vu sur le Nord 2 mais pas sur le Nord CE) et qu’il fonctionne sous OxygenOS 12 basé sur Android 12 (avec des brides de ColorOS). D’autres détails incluent un capteur d’empreintes digitales à l’écran, une prise audio de 3,5 mm, un cadre en plastique, et plus encore. Le smartphone est susceptible d’abandonner le curseur d’alerte, un peu comme le Nord CE 5 G.

Le prix du OnePlus Nord 2 CE devrait être analogue au prix du Nord CE, soit 329 euros.