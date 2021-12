Comment créer un compte Gmail en quelques étapes ?

Enfin, vous devrez confirmer les paramètres de personnalisation et les cookies. Lisez attentivement les conditions de cette page, puis faites défiler la page et cliquez sur « J’accepte » pour continuer.

La création d’un nouveau compte Gmail est gratuite, facile et ne prend que quelques minutes. Vous pouvez le faire à la fois sur votre ordinateur de bureau et sur vos appareils mobiles.

Par défaut, un compte Gmail vous offre 15 Go de stockage gratuit . Vous pouvez utiliser ce stockage dans Docs, Drives, Photos et Gmail. Si vous êtes à court d’espace de stockage sur votre compte, vous pouvez le mettre à niveau avec un plan payant .

Un compte Gmail est un compte Google qui vous donne accès à tout ce que l’entreprise propose. Vous pouvez utiliser le service de messagerie Gmail, télécharger des fichiers sur Google Drive et créer des documents, des feuilles de calcul, des présentations et des sites Web dans la suite bureautique en ligne de Google. Vous pouvez même configurer votre smartphone Android avec votre compte Gmail.

