La Google Pixel Watch pourrait être lancée en 2022

La Google Pixel Watch, une smartwatch dont on parle depuis longtemps, très longtemps, et qui montrera le meilleur de la plateforme Wear OS, pourrait finalement faire ses débuts en 2022.

Un nouveau rapport de BusinessInsider, qui cite une source familière avec le projet, affirme que la Pixel Watch arrivera en 2022. Le rapport n’offre pas de détails sur la date de l’année. Alors que Google fabrique ses propres smartphones depuis des années sous la ligne Pixel (qui s’est depuis étendue à d’autres accessoires, comme les écouteurs sans fil), l’entreprise n’a jamais conçu sa propre smartwatch.

Et, malgré l’utilisation de sa gamme de smartphones Pixel pour présenter la dernière version de son logiciel Android, Google n’a jamais fabriqué de smartwatch pour mettre en avant ses différents systèmes d’exploitation dédiés aux wearables. Le nouveau rapport indique que cette nouvelle smartwatch démontrera les meilleures caractéristiques absolues de Wear OS.

La smartwatch, ajoute le rapport, est en train d’être travaillée dans la division matérielle Pixel de Google, et n’est pas liée à Fitbit, que la société a acheté plus tôt cette année. Bien que la prochaine Pixel Watch ne relèvera pas de la marque Fitbit, son logiciel pourrait comporter un certain nombre d’éléments de Fitbit et l’intégration porte le nom de code interne « Nightlight. » Le PDG de Fitbit avait précédemment révélé que des fonctionnalités populaires de Fitbit viendraient sur les montres Wear OS.

Une autre source s’adressant à The Verge a déclaré que l’appareil devrait coûter plus cher que la gamme de produits de Fitbit et pourrait concurrencer la gamme d’appareils Apple Watch. Elle jouera à peu près le même rôle que les smartphones Pixel pour Android : un exemple pour les consommateurs et les partenaires matériels de ce que le logiciel de Google est vraiment capable de faire lorsqu’il est associé au bon matériel.

Un lancement en mai ?

Nous ne savons pas grand-chose sur les fonctionnalités auxquelles nous devons nous attendre, mais ces nouveaux rapports affirment qu’elle sera dotée d’un capteur de fréquence cardiaque et d’un suivi de base des pas. Cependant, il lui faudra plus que cela pour concurrencer l’Apple Watch.

Avec la Pixel Watch, Google ne semble pas seulement lorgner sur le succès de l’Apple Watch, mais aussi sur l’écosystème HealthKit du géant de Cupertino. Elle semble effectivement être sur la bonne voie, étant donné que Wear OS 3 aurait obtenu 17 % du marché au 3e trimestre 2021, soit 14 % de plus qu’au trimestre précédent. Celle d’Apple, en revanche, est passée de 28 % à 22 %.

Google n’a pas commenté publiquement le rapport. Si et quand il le fait, il est peu probable que cela se produise avant le Google IO 2022 en mai.