Microsoft tente d’empêcher les gens de télécharger Chrome et utiliser Edge

Avec ces nouvelles invitées en particulier, Microsoft poursuit son effort agressif pour tenter de persuader les utilisateurs de faire de Edge leur navigateur de prédilection . La société a récemment bloqué une application qui permettait d’ouvrir des URL (depuis Windows Recherche et les widgets News/Intérêts) dans des navigateurs concurrents. Google a naturellement aussi fait la promotion de son propre navigateur Chrome, mais pas dans la même mesure que Microsoft. S’il peut y avoir des raisons impérieuses de passer à Edge, les méthodes non conventionnelles de ce dernier pour attirer les potentiels utilisateurs pourraient finalement en repousser beaucoup.

Il semble que ces nouvelles invites apparaissent également pour certains utilisateurs de Windows 10. Il ne s’agit pas non plus de popup ou d’invites que l’on trouve habituellement sur un site Web. Ils sont rendus nativement par Edge, et d’autres sites Web ne sont pas en mesure d’afficher des invites analogues.

Windows 10 et Windows 11 ont tous deux commencé à afficher de nouvelles invites lorsque les gens naviguent vers la page de téléchargement de Chrome , dans le but de décourager les gens d’installer le navigateur rival .