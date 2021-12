Amazon s’attaque à AMD et Intel avec son puissant processeur Graviton3 basé sur la technologie Arm

Parallèlement à Graviton3, Amazon a dévoilé Trn1, une nouvelle instance destinée à la formation de modèles d’apprentissage profond dans le cloud, notamment des modèles pour des applications telles que la reconnaissance d’images, le traitement du langage naturel, la détection des fraudes et les prévisions. Elle est alimentée par Trainium, une puce conçue par Amazon qui, selon l’entreprise, offrait l’année dernière le plus grand nombre de téraflops de toutes les instances d’apprentissage automatique dans le cloud.

Graviton2 a doublé le nombre de cœurs par rapport au modèle original de 2018 pour atteindre 64 cœurs et a utilisé l’architecture ARM Neoverse N1, un processus de fabrication de 7 nm, qui lui a permis d’atteindre 2,5 GHz. Le Graviton3 devra faire face à une nouvelle concurrence de la part d’AMD et d’Intel. Le premier devrait présenter ses produits Zen 4 en 2022 avec des processeurs utilisant jusqu’à 128 cœurs sur un processus de 5 nm. Intel a déjà dévoilé ses processeurs Xeon « Sapphire Rapids » qui apportent DDR5 et PCIe 5.0.

Eh bien, AWS affirme que la nouvelle édition est 25 % plus rapide que le Graviton2 , avec des performances 2 fois meilleures en virgule flottante et des améliorations 3 fois meilleures dans les charges de travail d’apprentissage automatique. La consommation d’énergie sera inférieure de 60 % — bien que l’on ne sache pas grand-chose sur les paramètres exacts.