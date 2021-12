by

L’Apple Watch 8 sera plus grande et ajoutera un thermomètre et une fonction de surveillance de la pression artérielle

Apple a annoncé l’arrivée d’un nouveau modèle de sa populaire série Apple Watch, quelques mois seulement après le lancement de l’Apple Watch Series 7. L’Apple Watch Series 7 ne présente pas beaucoup de changements significatifs, hormis un écran plus grand, une recharge plus rapide et une meilleure durabilité.

Cela signifie que le géant de la technologie pourrait ouvrir la voie à un meilleur remaniement dans la prochaine série appelée Apple Watch 8, en particulier dans les fonctionnalités de santé.

Des années avant la pandémie de coronavirus, Apple avait une ambition à long terme en matière de santé pour sa populaire série Apple Watch. Le PDG de la société, Tim Cook, a décrit la fonctionnalité de santé comme la plus grande contribution du géant technologique à l’humanité.

Cependant, selon un rapport du Wall Street Journal, Apple travaille sur plusieurs fonctions de santé, et certaines d’entre elles pourraient être ajoutées à la prochaine Apple Watch Series 8 dès 2022.

Les fonctionnalités comprendraient un thermomètre qui peut aider à la planification de la fertilité, et il pourrait également aider à détecter les fièvres. La rumeur veut également qu’un tensiomètre soit en préparation pour l’Apple Watch Series 8.

Une lecture de la tendance de la tension artérielle

Selon CNET, le tensiomètre fonctionnerait en mesurant la vitesse de l’onde que les battements du cœur de l’utilisateur envoient dans ses artères via des capteurs. Contrairement aux tensiomètres traditionnels portés comme des brassards et attachés autour du bras de la personne, il ne donnera pas une mesure de base de la pression artérielle systolique et diastolique. Au lieu de cela, le capteur vous indiquera la tendance de votre tension artérielle, ce qui vous permettra de savoir si vous devez prendre un médicament ou si vous devez vous reposer un peu.

Samsung a ajouté une fonction analogue de mesure de la pression artérielle dans sa dernière Galaxy Watch 4, qui est disponible dans certains pays de Corée du Sud, où elle a reçu une approbation réglementaire.

Outre le thermomètre et la surveillance de la pression artérielle, des rumeurs crédibles ont suggéré que le géant technologique travaille secrètement sur des fonctionnalités telles que la détection de l’apnée du sommeil, la surveillance non invasive de la glycémie et la détection des accidents de voiture.

Un nouveau design ?

En revanche, le design général et l’esthétique de l’Apple Watch sont restés les mêmes depuis la sortie du modèle original en 2015. Néanmoins, pour le nouveau modèle, Apple pourrait changer quelques éléments.

Selon un message de l’analyste Ross Young sur Twitter, une troisième taille de l’Apple Watch Series 8 pourrait être révélée au début de l’année prochaine, et ses variantes pourraient être de 41 à 45 mm, soit les mêmes variantes que celles présentées avec la Watch Series 7 il y a quelques mois. Selon Mark Gurman, journaliste chevronné de Bloomberg, le géant de la technologie travaille à la sortie de l’Apple Watch 8 avec un boîtier robuste et un design extérieur caoutchouté afin qu’elle puisse résister aux conditions extrêmes et à l’usure quotidienne.

Apple veut attirer les athlètes, les adeptes de sport, les randonneurs et ceux qui se rendent souvent dans des environnements extrêmes. La smartwatch aura les mêmes fonctionnalités qu’une Apple Watch standard, mais elle sera dotée d’un système antichoc amélioré et d’une meilleure protection. L’entreprise prévoit de lancer l’Apple Watch Series 8 en 2022.)