La mise à jour de Windows 11 résout un gros problème de gestion des appels vidéo

Microsoft teste actuellement une nouvelle fonctionnalité de Windows 11 qui pourrait faciliter grandement la gestion des appels vidéo. La société est en train d’ajouter une bascule logicielle de mise en sourdine et de désactivation de la vidéo directement dans la barre des tâches du nouveau système d’exploitation, qui permettrait aux utilisateurs de Windows 11 d’activer ou de désactiver facilement le microphone pendant un appel vidéo.

La fonctionnalité sera limitée — du moins dans un premier temps — aux fans de Windows qui font partie du programme Windows Insider de Microsoft pour tester les fonctionnalités avant qu’elles ne soient déployées pour tout le monde. Elle est désormais disponible dans le cadre de la build 22 494 de Windows 11 Insider Preview, selon TechRadar.

« Nous commençons à déployer cette expérience à un sous-ensemble de membres Windows Insider avec Microsoft Teams pour le travail ou l’école installé et l’augmenter au fil du temps », a déclaré Microsoft au sujet de la fonctionnalité. « Cela signifie que tout le monde ne le verra pas tout de suite avec ses appels Teams ».

Dès qu’un appel vidéo est rejoint, le bouton de désactivation du microphone apparaît dans la barre des tâches, dans le coin inférieur droit de l’écran, à côté des boutons sans fil et de volume.

Il semble que le bouton de coupure du microphone ne fonctionnera initialement qu’avec l’application de collaboration Teams de Microsoft. Les développeurs de services de collaboration et de visioconférence rivaux qui souhaitent donner aux utilisateurs de Windows l’accès à la bascule rapide du microphone dans la barre des tâches devront prendre en charge le code nécessaire. Microsoft espère étendre cette fonctionnalité à l’avenir à des logiciels autres que Teams.

Des fonctionnalités de confidentialité

La fonction comporte également un élément de confidentialité qui aidera les personnes soucieuses de leur vie privée, d’autant plus que de plus en plus d’employés de bureau travaillent à distance depuis leur domicile ou adoptent un modèle de travail hybride qui a redéfini le bureau moderne.

La société a déclaré qu’en plus de la possibilité de couper ou de rétablir le son du microphone, les utilisateurs seront également en mesure d’identifier rapidement les applications qui accèdent au microphone et les utilisateurs seront en mesure de voir le statut de leurs appels. Cela n’est pas sans rappeler certains états de la caméra et du microphone qui sont intégrés dans les plateformes mobiles comme Android de Google et iOS d’Apple pour plus de confidentialité et de sécurité.

Un raccourci clavier

Et pour ceux qui préfèrent ne pas utiliser une souris — ou le bout de leurs doigts sur un PC à écran tactile — pour accéder au bouton de désactivation du microphone, la dernière Insider Preview permet également à Windows 11 de contrôler leurs microphones avec un raccourci clavier. En appuyant sur les touches Win + Alt + K, on pourra également basculer le microphone.

Cette fonctionnalité sera probablement plus utile aux utilisateurs de Windows 11 travaillant à partir d’un ordinateur de bureau ou portable grand public.