Sonos pourrait bientôt annoncer un subwoofer Sub Mini plus petit et plus abordable

Sonos a confirmé par inadvertance l’existence d’un caisson de basses plus petit et probablement moins cher pour ceux qui ne sont pas intéressés par le Sub (Gen 3). Le nouveau modèle a été révélé dans l’application Sonos sur une page qui détaille l’ajout d’un second caisson de basses à une installation audio Sonos. Bien que la société n’ait pas encore annoncé officiellement le modèle, le menu révèle quelques détails clés.

Sonos a annoncé le caisson de basses Sub (Gen 3) en mai 2020 aux côtés de sa nouvelle barre de son Arc. Le grand caisson de basses de forme carrée reste disponible à l’achat, enrichissant l’expérience de divertissement à domicile de chacun, mais avec un prix substantiel de 849 euros. Ce prix est trop élevé pour que certains consommateurs puissent le justifier, et c’est peut-être là qu’intervient la fuite du Sub Mini.

L’existence du Sub Mini a été confirmée dans l’application Sonos, du moins d’après une capture d’écran partagée par l’utilisateur Reddit S114HED dans le subreddit Sonos. La capture d’écran est tirée de la documentation « Quick Help » de Sonos sur la connexion d’un deuxième Sub à sa configuration audio existante, dont la prise en charge a été introduite en décembre 2020.

Le Sub Mini est mentionné deux fois dans la capture d’écran, y compris une description visuelle de l’appareil : un « caisson de basses cylindrique et plus petit » par rapport au Sub (Gen 3), plus grand et en forme de cube. Malheureusement, le Sub Mini ne peut pas être ajouté comme deuxième caisson de basses à une installation audio qui possède déjà un Sub.

Bien que le Sub Mini soit apparu dans l’application Sonos, il n’est toujours pas annoncé et la société n’a pas encore commenté la fuite. La plupart des subwoofers conventionnels sont des carrés ou des rectangles volumineux que les gens essaient souvent de garder hors de vue. Mais les subwoofers de forme cylindrique ne sont pas inconnus.

Un prix beaucoup moins élevé ?

Un autre détail clé qui manque encore est le prix du Sub Mini, bien qu’il soit très probable qu’il coûtera moins cher que le coûteux Sub (Gen 3). Ce modèle sera probablement intégré à la gamme de produits audio pour répondre à la demande des utilisateurs de Sonos qui souhaitent ajouter un caisson de basses à leur barre de son Arc, par exemple, mais qui ne sont pas prêts à dépenser près de 1 000 euros pour le Sub. Même s’il ne peut pas rivaliser avec le Sub ordinaire, un subwoofer Sonos moins cher serait un ajout bienvenu à la famille de produits de la société et permettrait aux clients de profiter d’un son plus complet et plus profond de leurs films, émissions de télévision et musique.

Il est trop tôt pour dire quand Sonos annoncera officiellement le Sub Mini, bien que sa présence dans l’application Sonos signifie que le lancement est susceptible de se produire dans un avenir relativement proche.