Les spécifications de la caméra du Galaxy S22 Ultra ont été dévoilées

En fonction de votre lieu de résidence, vous disposerez soit de la prochaine puce haut de gamme de Qualcomm, le Snapdragon 8 Gen 1, soit de la puce Exynos 2200 de Samsung. Les performances pourraient être renforcées par une nouvelle technologie de mémoire vive. Nous pouvons nous attendre à voir la série Galaxy S22 en chair et en os en février 2022. Reste à savoir si les changements annoncés suffiront à marquer les esprits et à faire gagner à ces smartphones une place parmi les meilleurs smartphones.

Il est fort probable que le smartphone soit doté d’un design analogue à celui du Galaxy Note, et d’un emplacement dédié pour loger le S Pen. Il serait doté d’un écran de 6,8 pouces avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz et d’une solide batterie d’une capacité de 5 000 mAh.

À titre d’information et de comparaison, le Galaxy S21 Ultra serait équipé d’un capteur principal de 108 mégapixels, d’un téléobjectif périscopique de 10 mégapixels avec un zoom optique 10x, d’un module téléobjectif de 10 mégapixels avec un zoom optique 3x et d’une caméra ultra-large de 12 mégapixels.

Une brève rumeur a circulé selon laquelle, pour le bloc de caméra du Galaxy S22 Ultra , Samsung pourrait changer un peu les choses et utiliser trois capteurs de 12 mégapixels et une caméra principale de 108 mégapixels. Ice Universe, une populaire source qui rapporte des informations autour de Samsung, est toujours catégorique : ce n’est pas le cas.