Les nouvelles fuites du Honor 60 et du Honor 60 Pro laissent peu de place à l’imagination

Honor dévoilera officiellement la série Honor 60 le 1er décembre, soit mercredi. Les nouveaux appareils ont beaucoup fait parlé d’eux ces derniers jours, et de nouvelles photos live viennent de s’afficher sur la toile, montrant les futurs smartphones Honor 60 et Honor 60 Pro. Les nouvelles images révèlent le design à l’avant, et une autre image confirme également la disposition de la caméra arrière.

Un utilisateur a posté ces nouvelles images sur Weibo, confirmant ainsi tous les designs précédemment fuités et teasés de la future série Honor 60. Le design révèle que la série Honor 60 sera presque identique à la série Honor 50 en termes de design. Le Honor 60 Pro de face sera légèrement plus grand que le Honor 60 standard, et les deux semblent avoir des écrans à bords incurvés, bien que cela semble moins prononcé sur le Honor 60.

Le Honor 60 Pro aura un design beaucoup plus arrondi, et il sera incurvé tout autour de l’écran. Les deux appareils auront également un écran poinçonné sur le centre supérieur pour loger la caméra frontale — les précédents teasers ne montraient pas la caméra frontale, et on pensait qu’il pourrait potentiellement être lancé avec un capteur de caméra sous l’écran.

Le panneau arrière aura un design unique et deux capteurs de caméra placés dans un module circulaire. La rumeur veut que le Honor 60 Pro soit équipé d’un capteur photo principal de 108 mégapixels, et nous n’avons aucune information sur le capteur secondaire. La caméra frontale serait de 50 mégapixels.

Le Honor 60 standard sera alimenté par le processeur Snapdragon 778G+ de Qualcomm — ce qui signifie qu’il prendra également en charge la connectivité 5G, tandis que la variante Pro pourrait recevoir le Snapdragon 870 G. Le support Bluetooth 5.2 est également prévu.

Un lancement le 1er décembre

Le Honor 60 Pro sera équipé d’au moins 12 Go de RAM. En outre, l’écran d’une résolution full HD+ prend en charge un taux de rafraîchissement de 120 Hz, tandis que la batterie d’une capacité 4 500 mAh est livrée avec la technologie de charge rapide de 66 W. Enfin, la série Honor 60 sera lancée avec la surcouche Magic UI 5.0 de la société basée sur Android 11.

Nous n’avons pas à attendre longtemps, puisque Honor annoncera officiellement la série 60 ce mercredi 1er décembre.