Le Pixel 6 ne peut pas faire voler certains drones DJI à cause d’une application incompatible

Il n’est pas vraiment inhabituel que certaines applications mobiles cessent de fonctionner sur les smartphones récents, surtout si l’application n’a pas été mise à jour depuis des années.

Cependant, c’est une situation complètement différente, si l’application en question provient d’une grande marque populaire qui prend en charge les derniers smartphones. C’est la situation plutôt déroutante et exaspérante dans laquelle les nouveaux propriétaires de Pixel 6 et Pixel 6 Pro se sont soudainement retrouvés après avoir découvert qu’ils ne pouvaient plus faire voler leurs drones DJI. Et, la réponse de l’entreprise est assez embarrassante.

D’une part, cela pourrait ne pas être exactement trop surprenant pour les propriétaires et les fans de DJI qui ont gardé un œil attentif sur les produits de l’entreprise. Après tout, officiellement parlant, même le Pixel 5 ne figure pas dans la liste des appareils mobiles pris en charge par l’entreprise. D’autre part, le smartphone fonctionne très bien avec l’application DJI Fly, on ne peut donc pas reprocher aux propriétaires de Pixel 6 de s’attendre à la même situation avec le dernier flagship de Google.

Malheureusement, ce n’est pas le cas, et les propriétaires de certains modèles DJI sont obligés de décider entre leur nouveau smartphone Pixel 6 et leur drone préféré. Plusieurs de ces propriétaires signalent que l’application Fly de DJI ne montre qu’un écran noir au lieu du traditionnel flux vidéo, ce qui rend l’application pratiquement inutile. En fait, certains signalent que les autres apps de DJI ont également planté immédiatement sur les smartphones Pixel 6.

DroneDJ rapporte qu’un représentant de DJI a suggéré d’utiliser un autre smartphone juste pour pouvoir utiliser l’app DJI Fly. Sans surprise, cela a été accueilli par une critique sévère et un retour de bâton puisque tout le monde n’a pas la capacité de garder un autre smartphone juste pour faire voler un drone. DJI pourrait toujours argumenter qu’elle n’a jamais promis que le Pixel 6 serait compatible avec l’application, mais peu d’acheteurs sont capables de vérifier ces spécifications techniques en premier lieu, surtout si elles ne sont pas situées dans un endroit facile d’accès.

DJI va y prêter attention…

Il y a aussi le mystère de savoir pourquoi l’appli ne fonctionnerait pas sur le Pixel 6 en premier lieu, surtout si elle n’a aucun problème à fonctionner sur d’autres smartphones Android. C’est d’autant plus déroutant qu’il s’agit du fleuron de Google, et non d’un vieux smartphone d’une entreprise moins connue. Comme l’a dit une personne, il y aurait eu un tollé encore plus grand si l’on avait découvert que l’application de DJI n’était pas compatible avec l’iPhone 13.

DJI a reconnu le problème et a au moins promis d’y prêter attention et de le résoudre au plus vite. Cela dit, elle ajoute également que « si cela vous dérange beaucoup », les utilisateurs concernés devraient emprunter ou utiliser un smartphone compatible, faisant écho à la précédente recommandation. C’est définitivement une réponse décevante et presque insultante, et cela n’inspire pas vraiment beaucoup d’espoir si le Pixel 5 de l’année dernière n’a pas encore été exactement ajouté à la liste officielle en premier lieu.