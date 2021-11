La Vivo Pad avec le Snapdragon 870 pourrait être lancée au premier semestre 2022

On s’attendait à ce que Vivo annonce sa première tablette en janvier, cela ne s’est pas produit. Cependant, en août dernier, un dirigeant de Vivo a déclaré que la société lancera une tablette au premier semestre 2022, c’est-à-dire à tout moment entre janvier et juin. Et, comme de coutume, nous nous attendons à davantage de détails sur la première tablette de Vivo.

Si l’activité mobile de Vivo a prospéré au cours des deux dernières années, peu après la chute en disgrâce de Huawei, la société chinoise a été active sur tous les fronts. Il n’est donc pas étonnant que le prochain appareil Android qu’elle prévoit de proposer aux masses soit une tablette très puissante.

Selon les informations de Digital Chat Station, la future Vivo Pad, ou quel que soit son nom final, sera équipée d’un processeur Snapdragon 870 de Qualcomm, une puce haut de gamme. On ne sait pas grand-chose d’autre sur cette tablette, mais une tablette Vivo dotée d’une batterie d’une capacité de 8 040 mAh a récemment été répertoriée sur le site Web du TUV.

Selon la même source, la tablette de Vivo devrait arriver sur le marché dans le courant de l’année prochaine. De plus, on s’attend à ce que davantage de fabricants entrent sur le marché des tablettes haut de gamme en 2022. Nous pourrions voir ce type de produits plus souvent à partir de l’année prochaine, notamment des tablettes de jeu de petite taille, des tablettes phares avec de grands écrans OLED, et même des tablettes avec des écrans E Ink.

Nous ne connaissons pas non plus le nom de la tablette de Vivo, mais la société a déposé en juin la marque « Vivo Pad » auprès de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) dans la classe 9, qui couvre plusieurs catégories de produits, dont les PDA et les tablettes électroniques.

Une concurrence accrue

Vivo n’est pas la première entreprise du groupe BBK Electronics à lancer une tablette. Cet honneur revient à Realme, qui a lancé la Realme Pad en septembre avec un design fin, une construction métallique, une puce Helio G80, un écran de 10,4 pouces et une batterie de 7 100 mAh. En dehors de Vivo, OnePlus et OPPO devraient également se lancer dans le marché des tablettes. Le premier a déposé la marque « OnePlus Pad » auprès de l’EUIPO en juillet, et nous avons vu une image de la tablette du second plus tôt dans l’année.

Bien que la tablette de Vivo soit susceptible de faire ses débuts en Chine dans un premier temps, il est probable que le fabricant la commercialisera dans d’autres régions comme l’Europe.