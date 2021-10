La realme Pad pourrait être prochainement lancée en Europe à partir de 239 euros

En septembre dernier, realme a finalement dévoilé sa toute première tablette baptisée realme Pad. Plutôt qu’un concurrent de premier ordre pour la gamme d’iPad d’Apple, la société a décidé de lancer une tablette d’entrée de gamme pour les étudiants et ceux qui ont besoin d’un grand écran avec une utilisation décente. L’appareil est déjà disponible sur le marché indien, mais doit encore étendre sa présence sur le continent européen.

Selon de nouvelles fuites et rumeurs, après le lancement du realme GT Master, realme se prépare à lancer prochainement la realme Pad en Europe, et le prix de la tablette a fuité.

Selon un listing sur le site Web du revendeur européen (le nom du site web du détaillant n’est pas mentionné), le prix de la realme Pad sera légèrement plus élevé que son prix en Inde. En Inde, la tablette de Realme est disponible au prix de 13 999 INR, ce qui correspond à environ 160 €. Cependant, le prix de la tablette sera plus élevé sur le marché européen.

Comme le révèle le site Web du détaillant, la realmePad sera disponible en trois variantes en Europe. Elle commencera à 239 € pour le modèle avec 3 Go de RAM et 32 Go de stockage, et ira jusqu’à 289 € pour le modèle avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage interne. La variante avec 4 Go de RAM et 64 Go de stockage sera disponible pour 259 €, selon la fuite. Il est intéressant de noter qu’aucun des modèles ne prend en charge les réseaux cellulaires.

Il semble que la realme Pad viendra dans une variante Wi-Fi uniquement sur le marché européen.

Des spécifications décentes

En termes de spécifications, la realme Pad dispose d’un écran LCD IPS de 10,4 pouces avec une résolution full HD+ soit 2 000 x 1 200 pixels. Le panneau a un ratio 5:3 et une densité de pixels de 224 pixels par pouce. Sous le capot, le chipset dispose de la puce MediaTek Helio G80. Il s’agit d’un processeur de 12 nm avec 2 cœurs ARM Cortex-A75 cadencés à 2,0 GHz et 6 cœurs ARM Cortex-A55 cadencés jusqu’à 1,8 GHz. L’appareil est doté d’un GPU Mali-G52 MC2 et offre un support pour les cartes micro SD.

La realme Pad tire sa puissance d’une assez grande batterie de 7 100 mAh avec un support de charge rapide de 18 W et une charge inversée. Pour compléter l’expérience des médias, elle dispose d’une configuration à quatre haut-parleurs certifiée Dolby Atmos. En termes d’optique, il y a une caméra arrière principale de 8 mégapixels et aussi une caméra frontale avec une résolution de 8 mégapixels. La société lance la tablette avec la sucouche Realme UI 2.0 avec des fonctionnalités spécifiques pour les tablettes. La version sous-jacente est toujours Android 11.