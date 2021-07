La première tablette de Vivo pourrait sortir d’ici la fin de l’année

Les croquis qui ont fait le tour du marché montrent une tablette avec des bords fins inspirés de l’iPad et un module de caméra qui ressemble à ceux que l’on peut voir sur les smartphones Vivo de la génération actuelle. Le bouton de volume et un bouton d’alimentation peuvent être vus de chaque côté de l’appareil.

Alors que nous entendons parler de la Vivo Pad depuis un certain temps, la société chinoise a récemment déposé une marque auprès de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO). Et, il est rapporté que cette tablette pourrait ne pas venir seule. Outre Vivo, sa sous-marque iQoo travaillerait également sur quelques tablettes Android.

Qu’il s’agisse d’apprentissage à distance, de consommation de médias ou de travail en déplacement, les gens ont réalisé que, quelle que soit la taille des écrans des smartphones, les tablettes ont toujours leur marché. Cela a amené les marques à retravailler leurs théories sur les tablettes et, par conséquent, nous avons entendu que Xiaomi envisageait de faire revenir la gamme Mi Pad et, très récemment, la rumeur a même couru que Vivo travaillait sur ses tablettes Android.