Spotify annonce le retrait de Car View, sans remplacement immédiat

La disparition de cette fonctionnalité pourrait obliger les conducteurs à retirer leurs mains du volant et à quitter la route des yeux pour utiliser l’outil de sélection musicale de l’application . Le danger éventuel de l’absence du mode, Car View est ressenti par de nombreux utilisateurs d’Android Auto, l’un d’entre eux ayant indiqué qu’il pensait qu’il était dangereux de supprimer cette fonction et qu’il souhaitait la voir revenir.

Selon de nombreux rapports sur le formulaire de support de Google, Spotify, Car View est absent et ne s’active pas lorsque le smartphone est connecté à Android Auto. Selon T3 , ce problème particulier est grave, car non seulement c’est une mauvaise nouvelle pour les mélomanes, mais le mode Car View existe pour garantir une conduite sûre lors de l’utilisation de la plateforme.

La configuration de Car View est très simple à utiliser. Une fois connectés, les écrans de l’iPhone et des smartphones Android affichent un QR code que vous pouvez scanner, ce qui vous mènera à l’application et vous permettra de la connecter en Bluetooth. Cependant, pour beaucoup d’utilisateurs d’Android Auto, le mode Car View est absent de l’écran.

Spotify dispose d’un mode particulier créé pour aider les conducteurs à utiliser le service en toute sécurité lorsqu’ils sont au volant de leur voiture. Cette fonctionnalité s’appelle, Car View et se connecte à Android Auto et CarPlay, dont le premier a causé de nombreux problèmes lors de l’utilisation du service.

Vous vous souvenez peut-être que Spotify a lancé un mode spécial Car View pour son application Android en 2019, avec une interface simplifiée et des boutons plus grands pour faciliter l’utilisation de l’application en déplacement. Aujourd’hui, le mode, Car View de Spotify est officiellement retiré .